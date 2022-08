Quanto custou a primeira temporada de 'House of the Dragon'?

Duzentos anos antes dos eventos de A Guerra dos Tronos, a história de House of the Dragon (Casa do Dragão) pode muito bem ser a próxima série de eleição dos fãs de George R.R. Martin. Segundo o site norte-americano Deadline, o primeiro episódio atraiu quase dez milhões de pessoas à HBO e HBO Max apenas nos Estados Unidos da América, um número recorde para uma obra original da plataforma. Sem revelar demasiado, podemos afirmar que, no mínimo, o retorno dos dragões a Westeros deixou a sua marca na audiência, além de uma questão por responder: quanto terá custado a primeira temporada de House of the Dragon?

Nada mais, nada menos que 200 milhões de dólares, segundo a GQ australiana. Com um plafond de vinte milhões de dólares por episódio, torna-se assim umas das séries de televisão mais caras de sempre, graças à quantidade de criaturas do reino da fantasia e outros efeitos criados em CGI, campo da computação gráfica tridimensional.

Por outro lado, de acordo com a mesma publicação, as primeiras cinco temporadas de A Guerra dos Tronos, que estreou em 2011, tiveram um custo de apenas seis milhões de dólares por episódio – dez por temporada -, dado que não continham cenas de grande escala ou tantos efeitos especiais criados em computador.