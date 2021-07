Prequela de 'A Guerra dos Tronos' vai ser gravada na Aldeia Histórica de Monsanto

Os atores Rhys Ifans e Olivia Cooke Foto: IMDB

Basta ver alguns episódios da série para perceber que a localização não pode ser deixada ao acaso. Mas a gravação das oito temporadas, para infelicidade dos fãs portugueses, nunca passou por Portugal. O mais próximo que os atores estiveram de território nacional foi quando a equipa gravou em Cáceres,a cerca e 100 Km da fronteira portuguesa.Porém, há um sítio em Portugal que parece ter encantado a produção da nova, a série baseada em, de, e que acontece. A história andará à volta da Casa Targaryen, tem estreia prevista para 2022 na HBO Max, e a sua produção passará por Monsanto, Idanha-a-Nova.De acordo com o site MiscelANA, afoi o cenário escolhido para a gravação da, que deverá ter. A publicação espanhola Hoy confirma a mesma informação. "Cáceres vai converter-se em outubro durante três semanas no centro de operações desta nova superprodução da, House of the Dragon, que também será rodada nade Monsanto", pode ler-se. Monsanto , em Idanha-a-Nova, é uma das. Com uma arquitetura pitoresca, destacam-se as casas e penedos de granito que ocupam a encosta. Há ainda o Castelo de Monsanto, que deverá servir de cenário para asdas personagens ficcionadas do universo de R.R. Martin.