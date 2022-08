MUST watch: as séries mais empolgantes da rentrée

House of the Dragon

HBO Max – Estreou a 21 de agosto

Milly Alcock e Emily Carey em 'Casa do Dragão' (2022) Foto: IMDB

A prequela de Game of Thrones já se estreou, no dia 21, mas a série continuará por mais nove episódios, sendo que o próximo é transmitido no dia 28. House of the Dragon situa a ação 172 anos antes do início de Game of Thrones. Escrita por George R.R. Martin – o autor dos livros de Game of Thrones – em parceria com Ryan J. Condal, a série conta a história da Casa Targaryen. Para os que acompanharam a série original – ou para os mais exóticos que preferiram ler os livros de Martin –, o nome Targaryen não será estranho: sim, é o apelido (e a Casa) de Daenerys, aquela menina que criava dragões. House of the Dragon explica a origem dessa prática na Casa Targaryen, mas pelo meio tem muitas intrigas e algumas desgraças – não é spoiler: os filhos mais velhos do rei morreram logo no primeiro episódio. Quanto ao futuro, logo se vê, mas conhecendo o autor, não é de esperar muita felicidade.



The Lord of the Rings: The Rings of Power

Prime Video – Estreia a 2 de setembro

'The Lord of the Rings: The Rings of Power' Foto: IMDB

Setembro começa com uma série que promete muito – e promete, sobretudo, agarrar a atenção dos fãs do universo criado por J.R.R. Tolkien em O Senhor dos Anéis. Escrita a partir da obra original, The Lord of the Rings: The Rings of Power vai beber ainda aos apêndices e anotações paralelas do mestre britânico nascido na África do Sul. O acordo estabelecido entre a Amazon, que comprou os direitos para produzir a série, e os herdeiros de Tolkien estabelece que esta história não pode ser uma sequela nem da trilogia de filmes, nem de O Hobbit. Assim, os argumentistas e produtores J.D. Payne e Patrick McKay decidiram situar a narrativa na Segunda Era do Sol, aquela em que se prepara a história de O Senhor dos Anéis.



Rick e Morty

HBO Max – Temporada 6, estreia a 4 de setembro

'Rick e Morty' Foto: IMDB/Adult Swim

Para quem gosta de animação, humor sarcástico, ficção científica e histórias de alcoolismo, chega também no início de setembro a sexta temporada de Rick e Morty. A série, inicialmente transmitida pela Netflix, mudou-se para a HBO Max na 5.ª temporada e por lá continua – já agora, as temporadas anteriores já estão todas disponíveis na plataforma. Nesta temporada, esperam-se mais aventuras, viagens e um bocadinho de sociopatia, protagonizadas pelo cientista Rick e pelo seu neto Morty. A série, um sucesso na Europa e nos Estados Unidos, é o programa de animação para adultos mais visto na HBO.



The Handmaid’s Tale

Huly – Temporada 5, estreia a 14 de setembro

'The Handmaid’s Tale' Foto: IMDB/George Kraychyk/Hulu

A série de sucesso mundial (os 15 Emmys conquistados atestam a afirmação), escrita a partir da obra distópica – quiçá, visionária – de Margaret Atwood, chega à 5.ª temporada e apresenta, desde logo, uma extensão do elenco, através da adição de personagens como Lily (Christine Ko), uma refugiada Gilead que se tornou líder de um movimento de resistência no Canadá. A brilhante Elisabeth Moss continuará a protagonizar a série no papel da rebelde June Osborne. A ação da nova temporada pegará no que ficou em aberto na anterior: a fuga de June e o assassinato de Fred Waterford (Joseph Fiennes), o líder de Gilead.at



Narco-Saints

Netflix - Estreia a 9 de setembro

'Narco-Saints' Foto: IMDB

Chega da Coreia do Sul uma das estreias mais entusiasmantes da temporada. Narco-Saints é a história de um cidadão que é requisitado, em nome da nação, pelos serviços secretos sul-coreanos para se infiltrar e capturar um barão da droga também sul-coreano que opera no Suriname. Da Coreia do Sul ao Suriname ainda vai uma distância; porém, do Suriname à Colômbia, por exemplo, é um pulinho, de onde se explica que o centro das operações dJeonon Yo-hawan, o tal barão da droga, se situe ali, entre Guianas, a francesa e a neerlandesa. Para quem gostou de outros Narcos, aqui fica uma sugestão alternativa.



Cabinet of Curiosities

Netflix - Estreia a 25 de outubro

Antes de mais, uma nota de esclarecimento: cabinet of curiosities, o que é isso? É uma sala com um nome eufemístico, pois, na realidade, trata-se de uma sala dbizarriasas, ou seja, o sítio onde se colecionam raridades, excentricidades, objetos exóticos. É nesses cabinets que se guardam expoemecarapaçasas de tartaruga, esqueletos de tubarões ou os compridos dentes de narvais. O realizadoGuillermomdelel Toro pegou neste conceito e estendeu-o ao terror, dando oportunidade a outros criadores (argumentistas, realizadores) para explorarem e exporem as suabizarriasas e contarem histórias que merecem ser expostas em salas especiais. Pode meter medo, mas é para isso mesmo que o terror serve.