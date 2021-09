As 10 melhores séries da Netflix segundo os críticos

Sex Education

'Sex Education', Netflix (2019). Foto: IMDB

Pontuação: 89

Com a terceira temporada recentemente anunciada, Sex Education é uma das grandes apostas da Netflix, com um público-alvo que vai desde adolescentes a adultos. Com Asa Butterfield, Gillian Anderson e Ncuti Gatwa, a série conta-nos as peripécias de Otis, um estudante que começa a dar conselhos sexuais na escola às escondidas, em troco de dinheiro.

Boneca Russa

'Boneca Russa',Netflix (2019). Foto: IMDB

Pontuação: 88

A comédia lançada em 2016 tem como personagem principal Nadia, que morre no dia do seu 36º aniversário só para descobrir que tem de reviver a sua morte uma e outra vez, para todo o sempre. Criada por Natasha Lyonn, Leslye Headland e Amy Poehler, Boneca Russa tem oficialmente uma nova temporada na agenda.

Master of None

'Master of None', Netflix (2015). Foto: IMDB

Pontuação: 87

Master of None, uma das mais aclamadas séries do serviço de streaming, centra-se à volta da vida de Dev, um ator de 30 anos que vive em Nova Iorque, EUA. Divertida e comovente, aborda vários temas, como relacionamentos, tabus sociais e carreiras ambiciosas.

When They See Us

'When They See Us', Netflix (2019) Foto: IMDB

Pontuação: 86

A mini série de Ava DuVernay relata a história verídica de cinco adolescentes negros oriundos de Harlem, EUA, que são acusados injustamente de atacar e violar Trisha Meili, em 1989, no Central Park. When They See Us ganhou o prémio da Critics Choice Award para "Best Limited Series" (melhor série) e ainda recebeu 11 nomeações para os Primetime Emmy Awards de 2019.



Big Mouth

'Big Mouth', Netflix (2017). Foto: IMDB

Pontuação: 96

Criada pelos amigos Nick Kroll e Andrew Goldberg, os desenhos animados abordam as diversas preocupações que preenchem a cabeça dos adolescentes durante a puberdade, desde relações amorosas, a problemas familiares, até à questão da orientação sexual.

Unorthodox

'Unorthodox', Netflix (2020). Foto: IMDB

Pontuação: 85

Quando descobre que está grávida, Esty, de 19 anos, foge do seu casamento arranjado e da comunidade judia hassídica onde vive, em Brooklyn, EUA, para Berlim, na Alemanha, onde descobre um mundo novo e uma nova paixão pela música. Nomeada para oito prémios Emmy, Unorthodox venceu o prémio de Melhor Realizador com Maria Schrader.

Dear White People

'Dear White People', Netflix (2017). Foto: IMDB

Pontuação: 84

Outra grande obra original da Netflix é Dear White People, de Justin Simien. Com a quarta temporada a caminho, fala de um grupo de estudantes negros e do seu dia a dia numa universidade que não é tão pós-racial como diz ser.

Unbelievable

'Unbelievable', Netflix (2019). Foto: IMDB

Pontuação: 83

Unbelievable baseia-se no caso de violação verídico de uma rapariga de 18 anos, que depois de denunciar o ataque é acusada de o ter inventado. Porém, duas detetives avançam com uma investigação para tentarem chegar à verdade.

Uma Série de Desgraças

'Uma Série de Desgraças', Netflix (2017). Foto: IMDB

Pontuação: 81

Estreada em 2017, Uma Série de Desgraças conta as aventuras e desafios que os órfãos Baudelaire enfrentam quando o conde Olaf começa a tentar descobrir o antigo segredo da família. Com base nos livros de mistério do mesmo nome, de Lemony Snicket e Daniel Handler, os episódios transportam o espectador para uma utopia onde o século passado se mistura com tecnologias tão avançadas como a internet.

Lupin

'Lupin', Netflix (2021). Foto: IMDB

Pontuação: 81

Também esta série é baseada em contos, neste caso nos de Maurice Leblanc, escritor francês do início do século XX. Se nas histórias do autor o ladrão Arséne Lupin vive na Belle Époque francesa, já nas da Netflix encontra-se nos dias atuais. Com a realização de Louis Leterrier, Lupin conta com a presença de Omar Sy no papel principal.

As pontuações são retiradas do site Metacritic, uma plataforma que faz o balanço de várias críticas.