Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence vão salvar o mundo no novo filme da Netflix

Quando lemos que dois astrónomos Randall Mindy (DiCaprio) e Kate Dibiasky (Lawrence) são confrontados com a dura missão de avisar a população de que um meteoro gigante está a dirigir-se diretamente para a Terra e têm de arranjar forma de o evitar, sabemos que temos argumento. A colisão é o primeiro problema, mas rapidamente descobrem que têm um problema ainda maior: ninguém acredita neles, ou simplesmente não se importa, incluindo a Presidente dos EUA.A Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence junta-se um elenco de luxo que inclui Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande e Cate Blanchett. Don't Look Up, de McKay, tem ação e humor negro em doses generosas, tal como o realizador já nos habituou em filmes como A Queda de Wall Street (2015) ou Vice (2018).Veja o trailer do filme, que estreia dia 10 de dezembro, na Netflix.