Leonardo DiCaprio realiza documentário sobre tragédia em Pedrogão Grande

A COP 26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima de 2021, realizada entre 1 e 12 de novembro de 2021 na cidade de Glasgow, na Escócia, tem um acontecimento português em destaque: a tragédia de Pedrogão Grande.



Trata-se de um documentário produzido por Leonardo DiCaprio, com realização de Orlando von Einsiedel, sobre alterações climáticas, baseado nos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017. Eisiendel venceu o Óscar de Melhor Documentário, na categoria de curta-metragem, na edição de 2017, por The White Helmets.



From Devil's Breath, retrata a comunidade de sobreviventes dos incêndios e a luta para garantir que a tragédia não se repete. A par desta narrativa, evidencia uma descoberta científica que poderá ajudar a minimizar os impactos das alterações climáticas.



"Como pai e como jovem filho, este foi um filme profundamente emocional de fazer. Testemunhar em primeira mão como a emergência climática está a destruir inúmeras vidas deixou uma marca visceral em mim e forçou-me a pensar bem no mundo que estamos a construir" diz Orlando von Einsiedel, citado pela revista TIME. "Ao mesmo tempo, porém, este foi também um filme extremamente inspirador de fazer. Ver a resiliência de pessoas como Nadia Piázza e Vitor Neves reconstruir as suas vidas após uma tragédia inimaginável, e aprender sobre o potencial do recomeço para ser uma parte fundamental da solução para os desafios da crise climática, encheu-me de otimismo. Estou muito orgulhoso do filme que fizemos", afirmou o realizador.



Recorde-se que, em 2017, a notícia de que Portugal estava em chamas, com incisão nos incêndios em Pedrogão, correu o mundo. O filme é exibido hoje, na conferência COP 26.