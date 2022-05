A majestosa suíte Dior onde os famosos ficam em Cannes

Todos os anos, o Festival de Cinema de Cannes deslumbra com uma vastidão de talento, Arte e Beleza, num encontro entre algumas das personalidades mais importantes da indústria cinematográfica. De modo a apreciar o esplendor de Cannes, no elegante sul de França, há que escolher o hotel certo e o Barrière Le Majestic tem todos os ingredientes de que uma estrela de Cinema precisa. Para além de ser um dos mais luxuosos do mundo, e de ficar mesmo em frente ao Palais du Festival, local onde decorre o certame, esconde um dos quartos mais bonitos de Cannes, a suíte Dior.

Suíte Dior- Sala de jantar Foto: Hotel Barrière Le Majestic Cannes

Por aqui, já passaram nomes como Charlize Theron, Benicio Del Toro, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson ou Monica Bellucci e não é difícil perceber porquê.

Suíte Dior- Quarto Foto: Hotel Barrière Le Majestic Cannes

Com uma sumptuosa área de 420 metros quadrados, o "quarto" conta com um lounge com cinema, sala de estar estilo Luís XVI, uma cozinha e dois quartos, cada um com casa de banho, e ainda um escritório e um closet. Contudo, a cereja em cima do bolo é a vista da varanda para o Mediterrâneo e a passadeira vermelha de Cannes.





Suíte Dior- Vista Foto: Hotel Barrière Le Majestic Cannes

Única na Europa, a suíte foi desenhada exclusivamente pela icónica marca francesa, que se inspirou no emblemático número 30 da Avenue Montaigne, em Paris, morada icónica da casa.

A carregar o vídeo ...

A maison esmerou-se nos detalhes, dos delicados lençóis da cama à presença das emblemáticas fragrâncias Dior nas casa de banho, sem esquecer a possibilidade de cada hóspede ter um mordomo pessoal.