Lisbon Art Weekend: 3 dias de exposições de arte gratuitas

Visitas guiadas, workshops e conversas informais. Pode esperar isto e muito mais da 3ª edição do Lisbon Art Weekend, um evento de três dias cujo hype e reconhecimento aumenta de ano para ano. Nesta edição, o programa engloba os projetos de 126 artistas, nacionais e internacionais, bem como a participação de 31 espaços em Lisboa, como galerias e ateliers de arte, tudo com entrada gratuita.

No dia 12, por exemplo, há visitas guiadas no Balcony Gallery, com obras de Aires de Gameiro, das 14h às 19h, e na Galeria Madragoa, com obras de Steffani Jemison e Jaime Welsh, das 11h às 19h.

Belo Campo, artista Hannah Rowan (Lisbon Art Weekend 2020) Foto: Lisbon Art Weekend/Susana Rebocho

E porque não dar um salto às exposições? Na sexta e no sábado pode observar as obras de Lawrence Weiner, na galeria Cristina Guerra Contemporary Art (11h-19h), visitar a exposição de Rui Chafes, na Galeria Filomena Soares (10h-19h) ou até a de Julian Rosefeldt, na Galeria Bruno Múrias (12h30-17h30).



Para mudar de ares, temos a leitura em voz alta de "Flamboyanzinho, Flor-de-pavão, Flamboyant-mirim, Barba-de-barata", com a curadoria de Julia Coelho e Renan Araujo, nas Galerias Municipais – Galeria da Boavista (16h), a 13 de novembro.

Galeria Foco - Evy Jokhova e Patricia Keleher (Lisbon Art Weekend 2019) Foto: Lisbon Art Weekend/Susana Rebocho

Já no dia seguinte, à mesma hora, o jardim do Palácio Pimenta, no Campo Grande, é palco da conversa Um estranho aqui cheguei, com Gil José e os artistas Pedro Calapez e Alexandre Conefrey.

Sem esquecer os mais pequenos, o Lisbon Art Weekend irá ter o workshop Supenso, de 12 a 14 de novembro, das 11h às 13h.

ARCO Gallery Walk - Exposição Coletiva na Galeria Francisco Fino (Lisbon Art Weekend 2020) Foto: Lisbon Art Weekend

Para além dos mencionados, o evento conta com a participação de nomes como Galeria Vera Cortês, Hypercube Project Space, Kunsthalle Lissabon, Monitor Lisbon, mono, MOVART, NAVE galeria, NO·NO Gallery, O Armário e Sokyo Lisbon.

