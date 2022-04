Quadro com 400 anos encontrado na Austrália (e que pode valer milhões)

Quando a conversa gira à volta de peças de arte guardadas em grandes armazéns cujo conteúdo deixa os mais curiosos com os cabelos em pé, sabemos (ou pelo menos esperamos) que existe a possibilidade de encontrar algo extraordinário. Um quadro holandês do século XVII, período conhecido como a Idade de Ouro Holandesa, foi descoberto numa sala da Academy Woodford com mais de 60 mil peças, após o edifício e o seu conteúdo ter sido doado à National Trust of Australia, uma organização sem fins lucrativos.

Woodford Academy Foto: National Trust of Australia

A obra com o nome Still Life foi mantida durante cerca de 150 anos na antiga escola privada, que ao longo dos anos serviu diversos propósitos (começou por ser uma residência) e que hoje é museu, galeria de arte e café, em Nova Gales do Sul. Os especialistas acreditam que o desenho pertence a Gerrit Willemsz Heda, filho do famoso pintor Willem Claesz, que apenas pintava natureza morta, um género artístico. Porém, ainda existem dúvidas, pois a assinatura de Gerrit é extremamente semelhante à do seu pai, para não mencionar o facto de as suas pinturas terem sido atribuídas a Willem até 1945. A possibilidade de se tratar de uma colaboração entre pai e filho está igualmente a ser investigada.

A tela de cores neutras revela uma mesa com uma toalha branca e alguns pratos de comida, como tarte de carne picada, nozes e pão, e o que parece ser uma taça de prata e copos de vidro. Embora o valor de Sill Life ainda esteja a ser avaliado, estima-se que se encontre entre 2,9 e os 3,7 milhões de dólares americanos. "Encontrar um quadro autêntico do século XVII no meu armazém do National Trust foi mais do que excitante - deixou-me sem fôlego", afirmou Rebecca Pinchin, gerente de coleções da organização, em comunicado de imprensa.