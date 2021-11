Kalorama, o novo festival de música português que se estreia com os Arctic Monkeys

Uma "nova experiência – real, física e única". É assim que nos é apresentado o mais recente festival de música, arte e sustentabilidade de Lisboa. "Há uma nova era à espreita. Uma que sabe saborear cada momento como ele verdadeiramente é. Uma era que chega com sede de tocar, de olhar, de sentir", lemos no site.



E não é para menos. Como cabeça de cartaz estão confirmados os britânicos Arctic Monkeys, cujo baterista, Matt Helders, confirmou recentemente a chegada de um novo álbum. Os artistas usaram o Twitter para anunciar o concerto em Portugal, que fará parte de uma digressão com início marcado na Turquia, a 9 e 10 a de agosto de 2022. No entanto, de acordo com o Blitz, esta será a única atuação dos Arctic Monkeys em Portugal no próximo ano.

We are pleased to announce that we will be headlining @SummerWellFest, @szigetofficial, @ZURICHOPENAIR, @rockenseine, Cala Mijas and Kalorama in August and September 2022. https://t.co/PaUDpilxTU pic.twitter.com/FR32kWXQUP — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) November 23, 2021

O cartaz conta também com concertos confirmados de The Chemical Brothers, Kraftwerk, Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums.

Promovido pela House of Fun e pela Last Tour, a primeira edição de Kalorama terá lugar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, de 1 a 3 de setembro de 2022.

O passe está disponível para pré-venda a partir de 29 de novembro, durante 48h ou até esgotar, com o preço exclusivo de €80 (primeiros 5000 vouchers). Pode subscrever à lista de espera aqui.