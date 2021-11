Viúva Lamego lança coleção que desafia o estigma das doenças mentais

A edição limitada conta com 25 peças de cada artista, peças estas feitas em chacota antiga, com pintura manual, pelos artesãos da Viúva Lamego. Curiosamente, o modelo escolhido para a presente edição é o mesmo utilizado nos serviços antigos em faiança da marca.

Prato Anabela, €100 Foto: Viúva Lamego

"A fábrica Viúva Lamego é um espaço de criação artística, de ‘portas abertas’ para os artistas, arquitetos, designers que queiram fazer da cerâmica o seu meio de expressão artística, defendendo a valorização e inclusão pelo talento, agregado ao saber fazer dos nossos artesãos. A parceria com o Manicómio, que muito me orgulho, insere-se neste princípio que defendemos, razão pela qual acredito que se venha a revelar um sucesso a repetir", avança Gonçalo Conceição, CEO da Viúva Lamego, em comunicado.

Prato Cláudia, €137 Foto: Viúva Lamego

Única em Portugal, a The Agência Manicómio é a primeira agência criativa e de design no país que trabalha com profissionais que experimenciam ou experienciaram algum tipo de doença mental.

"Quando alguém, como a Viúva Lamego, trabalha em parceria com o Manicómio, sem estigmas, apostando apenas e unicamente na sua arte e criatividade, demonstra uma grande capacidade mental, aliás, uma perfeita saúde mental", afirma Sandro Resende, cofundador da The Agência Manicómio.

Prato Joana, €100 Foto: Viúva Lamego

Parte das receitas da venda dos pratos revertem para as autoras e autores da coleção. Partir a Loiça Toda está disponível para venda através das redes sociais do Manicómio e Viúva Lamego, e também aqui.