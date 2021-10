Lisboa está de volta e as noites boémias fazem-se de música ao vivo

O The Independente Collective nasceu pelas mãos de quatro irmãos fundadores, amigos, viajantes e aventureiros, que há dez anos criaram esta marca na indústria hospitaleira, assente na premissa de que locais e turistas pudessem juntos partilhar histórias e memórias.

Assim nasceu o The Independente Hostel & Suites e mais tarde o The Independente Suites & Terrace, bem localizados em plena capital. A estes espaços, e de acordo com a visão de partilha e comunhão dos seus fundadores, juntaram-se os respetivos restaurantes-bar, os aclamados, The Decadente e The Insólito, que servem não só os seus hóspedes como quem queira disfrutar da sua oferta gastronómica. Aliás, foram mesmo os primeiros hosteis a abrirem os seus restaurantes ao público.

The Insólito Foto: D.R.

Agora a The Independente Collective quer celebrar com os lisboetas a primeira década de existência, para isso desenvolveu a iniciativa "Let My People Go Dancing", em que durante os meses de outubro e novembro, a música ao vivo é trazida novamente para Lisboa.

The Insólito Foto: D.R.

Quando e onde? Todas as quintas no The Decadente a partir das 20:00 e no The Insólito, todos os sábados a partir das 19:30. Muita música, Dj’s incríveis, boa dança e, claro, comida a preceito e cocktails a acompanhar fazem o mote para esta festa.

The Decadente Foto: D.R.

"Este ciclo de eventos foi pensado como uma ode ao regresso da nossa vida social. Um conjunto de momentos que leve uma lágrima ao canto do olho, num misto de saudosismo e alegria. Foi duro, mas agora que tudo parece caminhar para uma vida como se quer, chegou a hora de dançar. Que a saudade inspire uma vontade incontrolável de ver os nossos amigos. (…) Está na hora de esquecer toda esta loucura (…)", Duarte D’Eça Leal, um dos quatro irmãos faz-nos um convite que é mel para os nossos ouvidos. Está dentro?

The Decadente Foto: D.R.