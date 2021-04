Álbum "perdido" de Prince chega no verão

Um álbum inédito de Prince, gravado em 2010 será finalmente lançado em julho de 2021. O artista, que morreu em 2016, deixou várias relíquias, como este raro disco, uma colaboração com a Sony Legacy Recordings que inclui material arquivado nunca antes ouvido pelo público.



O primeiro single de Welcome 2 America, que leva o título do álbum, é uma crítica nítida à América das celebridades, e a gigantes como a Google ou a Apple. Prince refere-se aos EUA como a "Terra da liberdade / casa do escravo", uma menção aos anos 90, quando o cantor se lançou pela Warner, editora que acabou por deixar mais tarde por existirem "diferenças irreconciliáveis" entre o seu modus operandi e o da mesma.



Welcome 2 America, Prince ironiza, referindo-se aos EUA como sendo "onde tudo e nada do que o Google diz é moderno". Noutro momento, ouvimos: "vá à escola para se tornar uma celebridade, mas não se atrase."