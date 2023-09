Exposição de Helmut Newton chegará à Corunha

Marta Ortega, presidente e herdeira do Grupo Inditex, se aventura numa exposição que celebra alguns dos mais conceituados fotógrafos dos últimos 50 anos, e que começou com Peter Lindbergh - "Peter Lindbergh: Untold Stories", que teve mais de 100 mil visitantes -, inaugurada em Catalunha, tão aplaudida como a de Steven Meisel - "Steven Meisel 1993 A Year in Photographs", que teve 132 mil entradas.



Agora, a Fundação Marta Ortega Pérez (MOP) prepara uma grande exposição que celebra a vida e obra do lendário fotógrafo germano-australiano Helmut Newton (1920-2004), que será inaugurada na Corunha, Espanha, neste outono.

decorre de 18 de novembro de 2023 até 1 de maio de 2024. "

Helmut Newton - Fact & Fiction" foi criada em estreita colaboração com a Fundação Helmut Newton e terá curadoria de Philippe Garner, reconhecido especialista em fotografia, de Matthias Harder, Vice-Presidente da Fundação Helmut Newton, e de Tim Jefferies, diretor da Galeria Hamiltons.

que mostram Newton a trabalhar e a conversar; imagens pessoais que fornecem contexto sobre sua infância, carreira e parceria com June, a sua mulher; e outros documentos, cartazes, câmeras e equipamentos, adereços, artefactos intrigantes e memorabília", lê-se, no comunicado de imprensa sobre a exposição.

Esperam-se alguns dos retratos mais memoráveis ??do artista, incluindo os "Big Nudes", e de uma série de personalidades que associamos a empoderamento e a auto-expressão - entre eles Andy Warhol, David Bowie, Margaret Thatcher, Charlotte Rampling, Elsa Perretti, Daryl Hannah, Jerry Hall, Naomi Campbell, Yves Saint Laurent ou Karl Lagerfeld.

"Helmut Newton faz parte daquele grupo celestial de fotógrafos cujas imagens são instantaneamente reconhecíveis como suas. O grande ato revolucionário de Newton foi mudar completamente a forma como as mulheres eram retratadas nas páginas das revistas sofisticadas", refere Marta Ortega. "Ali estavam mulheres que gostavam de estilo e de moda, que gostavam do poder e do esplendor dos seus corpos, mulheres que eram elegantemente sedutoras e intocáveis. As suas fotografias não eram apenas do seu tempo, mas muito à frente do seu tempo - ele preparou espetacularmente o cenário para os fotógrafos que se seguiram", refere, ainda.

A Fundação Marta Ortega Pérez (MOP) define-se por três paixões norteadoras: moda, fotografia e a Corunha, que é onde atualmente se concentram as fábricas do Grupo Inditex.

Os fundos angariados através do seu programa de exposições permitiram à Fundação criar um programa educativo e artístico, concebido para promover uma compreensão profunda do trabalho de cada mestre fotógrafo. O programa 2022/2023 envolveu 9.000 alunos e 300 professores de 93 centros educativos de toda a Galiza.

A exposição celebrará, e contará um lado da sua faceta mais pessoal, através de uma série de vídeos