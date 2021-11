Ciclo de talks Vitra. As conversas que contam a história por detrás das famosas cadeiras

Ao longo desta semana, será possível assistir a diversas conversas com nomes conhecidos da área da arquitetura e do design de interiores, com destaque para os arquitetos Joana Astolfi, Manuel Aires Mateus, Daniela Franceschini, Paulo Jervell e José Mateus.



O ciclo Vitra Originals & Their Stories, que decorre de 22 a 26 de novembro, desafiou os convidados a escolherem uma peça icónica da Vitra como ponto de partida para as conversas, moderadas pela jornalista Patrícia Barnabé. São elas a Lounge Chair, desenhada por Charles & Ray Eames, a Cité de Jean Prouvé, a Grand Repos de Antonio Citterio, a Tip Ton de Edward Barber e Jay Osgerby e, por fim, a EVO-C de Jasper Morrison.

Modelo 'Tip Ton', de Edward Barber e Jay Osgerby Foto: Vitra

Aliás, a primeira sessão arranca com a icónica Lounge Chair, cuja história se cruza com o início da própria empresa, fundada em 1953, quando Willi Fehlbaum descobriu, nos Estados Unidos, as cadeiras projetadas por Charles e Ray Eames.

Modelo 'Lounge Chair' com ottoman, desenhada por Charles & Ray Eames Foto: Vitra

Durante o ciclo, serão ainda abordados temas importantes como a sustentabilidade e a relação incontornável do design com a arquitetura.

Programação completa de 'Vitra Originals & Their Stories' Foto: Vitra

Para assistir basta registar-se aqui.