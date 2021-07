Alma Gémea, a marca portuguesa que incorpora cortiça em artigos de cozinha

A cortiça não só é sustentável como está na moda. É essa uma das premissas da marca portuguesa Alma Gémea, que pertence á Amorim Cork Composites, e que quer tornar o lar dos portugueses mais ecológico. A marca encontrou inspiração na Natureza para apresentar a nova coleção, à qual chamou "5º Elemento - Equilíbrio Perfeito# com uma gama que tem um total de 18 produtos, com 5 variações de cor, que inclui peças como jarros, bules ou copos. Às cores já existentes (cinzento-escuro e branco-pérola), juntam-se agora o rosa, o verde e o preto mate, numa colaboração com a marca de cerâmicas Matcerâmica.

A nova coleção propõe uma perfeita união entre os diferentes elementos – ar, água, terra e fogo – para a criação de um quinto elemento: a cortiça, que tem como intuito promover a harmonia e o total equilíbrio dentro das nossas casas. "O objetivo desta coleção é potenciar ao máximo as características únicas destes dois materiais nobres pertencentes à mais profunda tradição portuguesa" diz Cristina Veríssimo, diretora de Marketing e Comunicação da Amorim Cork Composites, em comunicado. "A fusão da cortiça e da cerâmica resulta assim numa coleção contemporânea, esteticamente apelativa e versátil."

A marca intitula-se como ecológica, pois a cortiça usada nas coleções provém maioritariamente dos desperdícios gerados pela indústria das rolhas. Além disso, destaca-se a capacidade da cortiça em reter CO 2 , o que é um contributo importante para a descarbonização. "Por cada tonelada de cortiça produzida, o montado de sobro pode sequestrar até 73 toneladas de CO 2 , contribuindo assim positivamente para a regulação do clima e, simultaneamente, para a redução da pegada de carbono dos produtos em que é utilizada" lê-se, ainda, no comunicado. Conheça algumas das peças.