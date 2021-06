Este fotógrafo captou a essência do gin a uma escala microscópica

London Dry, na desafiante simplicidade de usar apenas 3 sabores-chave na destilação: zimbro, citrinos e especiarias. Alheio às inúmeras tendências que foram surgindo no mundo desta categoria, a perfeição do Gin No.3 advém do respeito por aquilo que o torna excecional. Aliás, recebeu quatro vezes a distinção de ‘World’s Best Gin’ na competição internacional International Spirits Challenge, e é o único gin alguma vez distinguido com o título Supreme Champion Spirit deste concurso. O prestigiado Gin No.3 representa o expoente máximo do clássico, na desafiante simplicidade de usar apenas 3 sabores-chave na destilação:Alheio às inúmeras tendências que foram surgindo no mundo desta categoria, a perfeição do Gin No.3 advém do respeito por aquilo que o torna excecional. Aliás, recebeu quatro vezes a distinção de ‘World’s Best Gin’ na competição internacional International Spirits Challenge, e é o único gin alguma vez distinguido com o título Supreme Champion Spirit deste concurso.

Foi nesse sentido que a marca pensou numa campanha que junta ciência e arte, para a qual convidou o microfotógrafo Justin Zoll a fim de captar os mais ínfimos detalhes do Gin No.3 a uma escala microscópica, com uma ampliação de 40x. Este desafio resultou em vários posters que estão à venda no site da marca, com cores e padrões coloridos, surpreendentes. "Que melhor maneira de mostrar a perfeição do que mostrar a elegância de um produto mesmo na mais pequena escala? Através da utilização de uma tecnologia moderna finamente afinada, de um pouco de inovação e de um sentido estético, conseguimos mostrar o n.º 3 Gin em toda a sua glória" conta o fotógrafo, à MUST.

"A série No. 3 Gin baseia-se nas propriedades únicas desta bebida, dos seus componentes, e dos cocktails em que brilha melhor. A maioria das imagens foi realizada através do congelamento dos líquidos, utilizando um dispositivo de arrefecimento personalizado" explica, sobre o processo de captação de imagem. "As formas cristalinas congeladas são únicas para cada amostra e são afetadas pelos ingredientes da amostra, o teor alcoólico, a viscosidade... tudo o que torna as bebidas espirituosas ou os cocktails especiais tem um efeito na imagem final" diz. "A utilização de luz polarizada no processo fotográfico acentua ainda mais as estruturas cristalinas únicas, emprestando-lhes cores marcantes e caleidoscópicas." Da aventura nascem 7 posters com cores e padrões inesperados, que podem ser adquiridos aqui

O Gin No.3 é elaborado pelos melhores

mestres da destilação de classe mundial, como o David Clutton (a única pessoa no mundo com um PhD em gin) mas também com a colaboração de alguns dos melhores

do mundo. A destilação é feita na Holanda, casa do gin. Com um estilo clássico e um sabor definido, o Gin No.3 atinge um equilíbrio refrescante a partir dos melhores ingredientes vindos de todo o mundo: casca de toranja (Uruguai), casca de laranja (Espanha), sementes de coentro (Bulgária), cardamomo (Guatemala), bagas de zimbro (Itália) e raiz de angélica (Polónia).

Em Portugal, o Gin No. 3 encontra-se à venda em garrafeiras da especialidade e no retalho especializado (ECI, Apolónia).

Justin Zoll apaixonou-se por esta arte por mero acaso. "Experimentar um microscópio que pertencia a um amigo próximo foi o início da microfotografia. A perspectiva única do micro-mundo, e a sua relação com a ciência prendeu-me de imediato. O trabalho com substâncias cristalinas veio pouco depois" conta. "Acabei por comprar um microscópio usado dos anos 80 por cerca de 500 dólares no eBay (o mesmo modelo que o meu amigo possuía) e tenho vindo a usar o mesmo desde então. Os maiores desafios incluem um tempo de trabalho limitado permitido com algumas amostras (as que derretem numa questão de segundos, por exemplo) e a criação de condições ideais para a cristalização. Mesmo o mais ínfimo pedaço de pó pode arruinar uma composição."