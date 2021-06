Encontrados quadros de Picasso e Mondrian roubados há uma década

, um quadro que Picasso ofereceu ao povo grego em honra da sua resistência ao domínio nazi, esteve desaparecido há quase 10 anos, até há uns dias, quando foi encontrado numa ravina. Acontece depois de um construtor ter admitido que roubou a obra-prima e duas outras obras de arte da, há quase uma década, num assalto que aconteceu na noiteDurante nove anos, o quadrotinha estado escondido na casa deste suposto amante de arte, junto com o quadro Stammer Windmill, uma obra do pintor holandês Piet Mondrian, roubada no mesmo assalto. Quando a polícia estava prestes a localizá-lo, o ladrão transferiu as peças para um armazém antes de as esconder embrulhadas em película, escondendo-as num desfiladeiro a sudeste da capital grega, avança o The Guardian. Foi ai que foram encontradas.A sua recuperação foi saudada com euforia em Atenas, sobretudo porque a Galeria Nacional, que é onde reside a maior coleção pública de obras de arte da Grécia, reabriu recentemente, depois de ter estado fechada durante anos para renovação.Lina Mendoni, ministra da Cultura e do Desporto descreveu a recuperação das obras recuperadas como "um dia especial, [um dia de] grande alegria e emoção". Pablo Picasso, disse ela, tinha doado pessoalmente o quadro cubista à nação em 1949, cinco anos após as tropas de Hitler se terem retirado do país, inscrevendo as palavras "para o povo grego, uma homenagem". Picasso" na parte de trás da tela.