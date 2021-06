Este analista criou um mapa com os quadros mais famosos da Europa

Paul Nguyen, do Vietname mas a viver nos Estados Unidos, tem 25 anos e é analista de dados. No seu tempo livre, cria mapas temáticos que depois publica no Reddit. Um dos seus mapas mostra a Europa pintada com os quadros mais representativos de cada país, e tornou-se viral.À Conde Nast Traveler Espanha, diz que começou este hobbie porque "queria tornar os mapas mais interessantes" e que "tradicionalmente, os mapas são usados para nos localizar e orientar, mostrar-nos possíveis transportes, diferentes nacionalidades, lidar com questões políticas ou meteorológicas." Sendo um analista de dados, "queria experimentar diferentes formas de representar dados num mapa e, neste caso "artístico", queria que o público aprendesse algo novo".Em Portugal, elegeu o famoso "O Fado" de José Malhoa, datado de 1910. Já em Espanha elegeu "Guernica" de Pablo Picasso.