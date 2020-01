Japão, Bahamas e Irlanda: os cruzeiros vão mudar em 2020

Japão

Lembra-se quando os organizadores dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro dormiam em cruzeiros e os intitularam de "hotéis flutuantes"? Tóquio fará o mesmo em 2020. De 24 de julho a 9 de agosto, a cidade fretou pelo menos um navio de grande porte para servir como hotel flutuante em resposta à falta de quartos em terra firme. Mas é melhor seguir uma rota mais tradicional: dois dos navios da Royal Caribbean Cruises, de Xangai, o "Spectrum of the Seas" e o "Voyager of the Seas", oferecerão itinerários durante a noite no novo terminal de Tóquio. Passageiros com ingressos podem facilmente chegar aos eventos e depois navegar para outras partes menos agitadas do país.

Bahamas

Normalmente, as rotas de cruzeiros dependem muito das Bahamas. Não é apenas Nassau, a capital, um porto de escala frequente, mas várias empresas organizaram travessias em torno das ilhas. No ano passado, no entanto, os papéis mudaram. Depois de o furacão Dorian ter devastado a Grand Bahama (também um porto de cruzeiros) e as ilhas Abaco, menos visitadas, as empresas de cruzeiros ajudaram a fornecer suprimentos para reparar os estragos e fizeram grandes doações. No rescaldo da tempestade, estão a ajudar a revitalizar toda a economia do turismo nas Bahamas.

A Royal Caribbean está a abrir a segunda fase do seu Perfect Day, avaliado em 250 milhões de dólares, na ilha CocoCay em janeiro. A Norwegian Cruise Line Holdings aumentou as ofertas do seu Great Stirrup Cay, um oásis chique no estilo de South Beach, onde pode gastar até 1.100 dólares por dia numa villa privada com ar condicionado, convenientemente localizada perto de um bar Moet & Chandon.

Kinsale, Irlanda

As linhas de cruzeiro aproveitam a tendência do turismo de DNA, e as cidades portuárias de West Cork, incluindo a histórica cidade pesqueira Kinsale, tentam ficar com uma fatia do bolo. As promoções concentraram-se em atrair pequenas expedições e navios boutiques e estão a valer a pena. No ano passado, a linha francesa Ponant enviou um navio; este ano, está a enviar quatro. A linha Ultraluxury Seabourn também está de olho neste nicho.

As atrações nas proximidades incluem um trilho de 5,9 quilómetros em torno dos penhascos oceânicos de Old Head of Kinsale, onde o "Lusitania" naufragou após ser atingido por um submarino alemão em 1915. Também há um forte em forma de estrela construído por Carlos II. E, se descobrir através de uma pesquisa genealógica que é parente da famosa Anne Bonny, capitã pirata do século XVIII, especula-se que ela terá nascido em Kinsale.