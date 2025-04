Vacheron Constantin Solaria, o relógio de pulso mais complicado de sempre

A Vacheron Constantin celebra a bonita idade de 270 anos – a mais antiga manufatura de relojoaria em constante atividade. E para festejar a data lançou uma proeza que ficará para a história: o relógio de pulso mais complicado de sempre. Os números impressionam: 41 complicações, cinco delas raras complicações astronómicas e uma delas em estreia mundial.

Vacheron Constantin Solaria Foto: DR

Já agora, uma breve nota introdutória para quem está menos familiarizado com a terminologia relojoeira: as complicações referem-se a todas as funções adicionais de um relógio, para além da simples indicação das horas, minutos e segundos. Ou seja, calendários, cronógrafos (ao qual erradamente chamamos cronómetros), etc.

Continuando… Treze patentes submetidas, uma repetição de minutos Westminster revolucionária – responsável por sete dessas patentes –, calendário perpétuo, fases da Lua, indicação de marés, horas do mundo ou GMT. São demasiadas para referir aqui, mas, no final, colocámos a lista completa para quem tiver interesse. O seu nome completo é Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication e esteve oito anos em desenvolvimento, utilizando 1521 componentes.

Vacheron Constantin Solaria Foto: DR

Um feito de miniaturização

O calibre 3655 alberga um conjunto impressionante de funções num espaço incrivelmente reduzido. A caixa tem um diâmetro de 45 mm e uma espessura de apenas 14,99 mm, o que não sendo propriamente pequeno, é perfeitamente comum. A miniaturização foi, sem dúvida um dos grandes desafios que a pequena divisão de alta relojoaria da Vacheron – os Les Cabinotiers que aparecem no nome do relógio – teve de ultrapassar. Sobretudo no que toca à repetição de minutos Westminster, equipada com quatro sinos e quatro martelos, que foram redesenhados para maximizar o desempenho sem comprometer o espaço.

Três formas de ler o tempo

Vamos encontrar três medições distintas do tempo: a hora civil, a hora sideral e a hora solar.

Hora civil – Indica o tempo legal. Aquela que todos utilizamos. Surge no mostrador frontal, com um sistema de horas do mundo e um segundo fuso horário.

Hora sideral – É exibida no verso e tem um ciclo de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, tempo real que a Terra leva a completar uma rotação de 360° em relação a uma estrela fixa.

Hora solar – Representa o tempo real de passagem do Sol pelo zénite, variando ao longo do ano e refletindo a equação do tempo.

Frente do relógio Vacheron Constantin Solaria Foto: DR

As complicações astronómicas

São, sem dúvida, um dos destaques do modelo, sobretudo para os amantes deste tema. Temos, então:

Posição do Sol – Indica a posição aparente do Sol no céu, num disco de safira rotativo.

Altura do Sol – Expressa em graus, reflete a posição do Sol acima do horizonte.

Culminação do Sol – Representa o ponto mais alto da trajetória do Sol no céu.

Declinação do Sol – Mostra o ângulo entre o plano equatorial da Terra e a linha imaginária que liga o Sol à Terra.

Localização temporal de objetos celestes – Se as anteriores são raras, esta é a estreia mundial, associando um cronógrafo rattrapante a uma carta celeste, permite perceber quando uma estrela específica aparecerá no campo de visão do observador.

Legibilidade e estética

Nem só de proezas técnicas vive este relógio, porque com 41 funções, era evidente que seria uma dificuldade apresentar tudo de forma legível e esteticamente apelativa. Uma das soluções foi apostar num jogo de contrastes entre branco, preto e cinzento, realçado por índices em ouro branco e acabamentos acetinados, que asseguram uma leitura mais clara. No verso, um disco rotativo com a abóbada celeste permite visualizar o movimento das constelações em tempo real, enquanto os ponteiros do cronógrafo rattrapante em verde e vermelho garantem uma leitura precisa. O design do mostrador combina uma estética moderna com um rigor muito funcional.

Verso do relógio Vacheron Constantin Solaria Foto: DR

A tradição de quebrar recordes

A Vacheron Constantin tem um histórico de quebrar recordes relojoeiros. Há dez anos, comemorou os seus 260 anos com o Reference 57260, o relógio de bolso mais complicado do mundo, com 57 complicações e quase um quilo de peso. No ano passado, superou a sua própria marca com o Berkley Grand Complication, que soma 63 complicações no mesmo formato. Mas agora, com o Solaria Ultra-Grand Complication, a proeza atinge um novo patamar, sobretudo pelo tamanho.

Outros modelos que marcaram a história da complexidade mecânica

Franck Muller Aeternitas Mega 5 (de 2007) – 36 complicações, 1483 componentes e um mostrador repleto de 21 ponteiros. Inclui um calendário perpétuo, tourbillon e repetição de minutos com carrilhão Westminster.

Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica 55 Grande Sonnerie (de 2009) – 26 complicações, incluindo uma grande sonnerie Westminster e um calendário perpétuo retrógrado. Foi apresentado como parte de um conjunto de três relógios, num cofre personalizado.

Vacheron Constantin Celestia Astronomical Grand Complication (de 2017) – 23 complicações focadas na astronomia, incluindo um mapa celeste, equação do tempo e três tipos de indicação horária.

Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4 (de 2023) – foi lançado após sete anos de desenvolvimento e possui 23 complicações num movimento automático com cronógrafo rattrapante, calendário perpétuo, turbilhão voador e repetição de minutos. A caixa de 42 mm abriga 1155 componentes e apresenta inovações ergonómicas que permitem controlar todas as funções através de três coroas.

A lista completa das 41 complicações

Medição do tempo (6)

1. Indicação de dia e noite para a cidade de referência

2. Horas e minutos do segundo fuso horário (na indicação de 24 horas)

3. Indicação horas do mundo para 24 cidades

4. Indicação de dia e noite do segundo fuso horário

5. Turbilhão de 3 Hz com roda de balanço em silício (com fator Q elevado)

6. Módulo de apresentação da hora civil acoplado ao movimento de base

Calendário Perpétuo Gregoriano (8)

7. Calendário perpétuo

8. Dias da semana

9. Data

10. Meses

11. Indicação de ano

12. Indicação de ano bissexto

13. Indicação do número da semana dentro do ano (calendário ISO 8601)

14. Número do dia da semana (calendário ISO 8601)

Indicações lunares (3)

15. Fases astronómicas da Lua e idade da Lua

16. Indicador do nível da maré

17. Indicação das marés-vivas e das marés-mortas

Indicações astronómicas (14)

18. Indicação das estações do ano, equinócios e solstícios

19. Posição do Sol

20. Hora do nascer do Sol (de acordo com a cidade de referência)

21. Hora do pôr do Sol (de acordo com a cidade de referência)

22. Duração do dia (de acordo com a cidade de referência)

23. Equação do tempo no mecanismo tropical (solar)

24. Hora de culminação do Sol (de acordo com a cidade de referência)

25. Altura do Sol acima do horizonte (de acordo com a cidade de referência)

26. Declinação do Sol (Terra tridimensional que mostra a latitude do Sol no hemisfério norte/sul)

27. Horas siderais

28. Minutos siderais

29. Signos do zodíaco astronómicos

30. Carta celeste (de acordo com a cidade de referência)

31. Localização temporal de objetos celestes

Complicações de carrilhão (5)

32. Repetidor de minutos

33. Carrilhão Westminster (4 martelos e 4 sinos)

34. Seletor de carrilhão – apenas hora ou completo

35. Sistema de bloqueio da coroa durante a ativação do carrilhão

36. Sistema de martelos com paragem dupla para limitar o ressalto e otimizar a transmissão da energia cinética dos martelos

Cronógrafo rattrapante (4)

37. Cronógrafo (uma roda de colunas)

38. Contador de 60 minutos

39. Cronógrafo rattrapante (uma roda de colunas)

40. Sistema isolador para o cronógrafo rattrapante

Característica adicional (1)

41. Indicação da reserva de marcha (disco exterior a 190°)