Leitão & Irmão x Débora Montenegro: Uma edição de joias exclusivas

Brincos que representam abelhas, adornados com rubis e ouro (€1.000) Foto: DR

Gargantilha com design em formato de favo de mel, adornado com 70 diamantes (€3.250) Foto: DR

Pulseira Be(e) em ouro e diamantes pvp desde €999 peça realizada sob encomenda de acordo com a letra selecionada. Foto: DR

A icónica marca bicentenária Leitão & Irmão une-se novamente à empreendedora Débora Montenegro para lançar uma nova linha da coleção "Find Your Star"., acelebra esses seres essenciais ao ecossistema, conhecidos pela sua sabedoria e força. A coleção é composta por: dois chokers, dois pares de brincos e uma pulseira, todas meticulosamente trabalhadas em ouro e adornadas com rubis e diamantes, refletindo a luz do sol como as asas das abelhas.Débora Montenegro, carinhosamente apelidada de "Bee" pela família, traz mais uma vez um toque pessoal à sua coleção. A "Bee Edition" não só destaca a ligação de Débora com as abelhas, mas também. As abelhas, com o seu espírito de viajante, percorrem grandes distâncias e encontram sempre o caminho de volta, simbolizando a transformação de momentos simples em experiências extraordinárias, assim como transformam o néctar em mel.As peças da "Bee Edition" são marcadas pela elegância contemporânea e versatilidade,. Cada joia é criada com precisão e cuidado pelos artesãos da Casa Leitão & Irmão nas suas oficinas próprias.Cada peça da "Bee Edition" reflete o compromisso com a excelência e a beleza atemporal, oferecendo uma homenagem delicada e sofisticada às abelhas e ao seu papel crucial no mundo natural.