Love Fizz: Uma coleção de joias inspirada no amor

Esta coleção proporciona uma sensação inesquecível de união entre corpos e almas, tanto debaixo de água como à superfície. Foto: @Rosekey

Com peças desenhadas e produzidas artesanalmente em Portugal, esta coleção capta a energia vibrante e efervescente do primeiro amor. Foto: @Rosekey

Numa Lisboa ensolarada e num espaço que podemos descrever como sendo minimalista e altamente futurística, conhecemos a nova coleção da marca de joalharia portuguesa Rosekey. Com peças, esta coleção capta a energia vibrante e efervescente do primeiro amor. Inspirada nos sentimentos intensos e momentos fugazes que marcam a vida para sempre, ", guardado no coração como uma joia.O amor tem a capacidade de mover montanhas, dando a tudo uma energia imparável. É dessa energia e unidade que nasce a coleção, cujo nome evoca a efervescência criada pelo oxigénio sob a água, representada em joias que aludem à simbólica pérola. Esta coleção proporciona uma, tanto debaixo de água como à superfície.A coleção da Rosekeydesdecom design delicado que incorporam a beleza atemporal das pérolas e a luminosidade dos diamantes, passando pelos, destacados pela sua elegância, combinando ouro de 18k com pedras preciosas que simbolizam a pureza e a paixão do amor. Não nos podemos esquecer das, feitas com precisão artesanal que refletem a unidade e a ligação entre os amantes e até dos, adornados com diamantes, safiras e esmeraldas.A coleção está, proporcionando aos amantes de joias uma oportunidade única de adquirir peças que simbolizam o amor em todas as suas formas. Cada peça da coleção é um testemunho da habilidade artesanal e do design sofisticado, características que definem a marca.