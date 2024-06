Lisboa recebe coleção icónica da Chopard

Os fãs da coleçãotêm agora uma oportunidade rara para conhecer a evolução destedesde o seu lançamento em 2019 até aos dias de hoje, numa exposição que estará patente na Torres Joalheiros da Avenida da Liberdade entre 17 de junho e 13 de julho.A coleçãoa primeira criação relojoeira deno final da década de 1970. Os diferentes modelos são feitos em Lucent SteelTM – o aço exclusivo da Chopard –, ultra-resistente e refletor de luz, fabricado com uma taxa de reciclagem de pelo menos 80%; em ouro ético amarelo; bem como em titânio grau 5. Atualmente, para além dos cronógrafos, a coleção oferece uma variedade de complicações, desde um movimento de alta frequência, um turbilhão voador e um modelo extrafino com indicação de pequenos segundos com o prestigiosoO Alpine Eagle é um símbolo de elegância contemporânea, caraterizado por uma caixa redonda com flancos estilizados, uma coroa gravada com a rosa dos ventos, um bisel com oito parafusos funcionais, bem como um mostrador texturado com tons profundos e indicações luminescentes.A Chopard é gerida pela família Scheufele e tem três oficinas relojoeiras onde realiza todas as etapas de fabrico e montagem da coleção, desde o movimento à bracelete, passando pelos componentes e pela caixa.Torres Joalheiros na Av. Liberdade 225/225A, Lisboa.De 17 de junho a 13 de julho.De segunda a sábado das 10h30 às 19h00, encerra aos domingos.