Wes Anderson realiza campanha para a Montblanc e desenha uma caneta

Um centenário oferece uma oportunidade rara para uma celebração especial. Festa, fanfarra, bolo, champanhe, uma viagem pelas ruas da memória. Para os 100 anos da sua famosa caneta Meisterstück, a Montblanc fez tudo isso, claro, mas adicionou-lhe um detalhe delicioso – principalmente para os cinéfilos: um filme publicitário escrito, realizado e protagonizado por Wes Anderson, com Rupert Friend e Jason Schwartzman, onde os três quase tropeçam uns nos outros para, em escassos três minutos, contarem a história da caneta. Todos os motivos são bons para ver um filme de Wes Anderson, mesmo quando se trata de uma "micro-metragem", e este não é excepção. Com o seu estilo de realização inconfundível – excêntrico e com um texto cheio de pequenas subtilezas humorísticas com toque de "nonsense" – a campanha é tão encantadora para os fãs de Anderson quanto para os admiradores da escrita à moda antiga.

Rupert Friend participou na campanha publicitária e no filme

Com o seu icónico design preto em forma de charuto, três anéis dourados e aparo dourado feito à mão, a Meisterstück tornou-se sinónimo de Montblanc como o produto mais reconhecido da Maison. Anderson, Friend e Schwartzman vão passando em revista os diversos objetos fabricados pela marca, como relógios e acessórios em pele, e, quando regressam ao expositor de canetas, ficam espantados com a presença de uma impostora. "Esta não é uma Montblanc!", anuncia Schwartzman. Só que é. Anderson diz ser a "The Scribbler", a caneta que ele próprio desenhou. Os colegas de filmagem não parecem impressionados. No caso de o leitor, por oposição aos atores, ter ficado não só impressionado como entusiasmado, saiba que não vale a pena correr para o site da Montblanc – "The Scribbler" só estará disponível para o ano.

Atriz norte-americana Maude Apatow

Munidas de chocolate quente e pretzels, as três personagens decidem então recolher para uma sala de escrita, com vista para Montblanc – ou Monte Branco, a mais alta montanha dos Alpes e da União Europeia. A dúvida instala-se: o que escrever com estas obras-primas? Cada um oferece a sua resposta: uma carta para a mãe, uma entrada no diário, um romance histórico sobre o feudalismo. E se escrever um livro com caneta e papel lhe parece doloroso, lembre-se que eles foram escritos assim durante muito mais anos do que aqueles em que andamos a escrevê-los com teclas.

Ator e designer indiano-americano Waris Ahluwalia

Para além do filme, a campanha conta com fotografias publicitárias de Rupert Friend e Jason Schwartzman, bem como da actriz norte-americana Maude Apatow, do ator e designer indiano-americano Waris Ahluwalia, do ator coreano e Montblanc Mark Maker Lee Jinuk e o ator chinês e Embaixador Global da Marca Montblanc Jing Boran.