Ferrari Montblanc Stilema SP3. Quando o luxo se alia à escrita

A Ferrari e a Montblanc uniram-se de novo na criação de mais um instrumento de escrita de alta performance, em parceria com a Ferrari Design. Desenhada em conjunto e sob a direção de Flavio Manzoni, diretor de design da fabricante italiana, a Montblanc Ferrari Stilema SP3 de edição limitada presta homenagem ao mais recente modelo da gama limitada Icona, o Ferrari Daytona SP3, um automóvel com uma forte ligação à herança de corrida da empresa.

Montblanc Ferrari Stilema SP3. Foto: Ferrari/Montblanc

"Embora um instrumento de escrita tenha uma função e construção completamente diferentes de um carro, o nosso objetivo era criar um instrumento de escrita que se alinhasse perfeitamente com a filosofia e a linguagem de design do "Cavallino Rampante", mesmo antes de as suas qualidades técnicas serem reveladas", afirma Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc, em comunicado de imprensa. "Juntamente com o Flavio, definimos uma nova família de instrumentos de escrita que funde perfeitamente as identidades da Ferrari e da Montblanc, ampliando os limites do design e da inovação nas nossas respectivas indústrias."

Montblanc Ferrari Stilema SP3. Foto: Ferrari/Montblanc

A nova peça de coleção baseia-se na inconfundível linguagem de design dos automóveis da marca - símbolo de luxo, poder económico e bom gosto - ou seja, nas características que tornam os seus modelos imediatamente reconhecíveis. O Stilema SP3 reflete assim as elegantes e aerodinâmicas linhas do automóvel, numa peça em que nada foi deixado ao acaso.

Montblanc Ferrari Stilema SP3. Foto: Ferrari/Montblanc

O ângulo da parte superior da tampa imita a forma como o nariz do Ferrari Daytona SP3 corta o ar, ao mesmo tempo que os pormenores na parte dianteira e no corpo baseiam-se nas lâminas do para-choques, explicam as duas marcas. O corpo de titânio, o material leve e de alta qualidade, contrasta com os detalhes em vermelho. O aparo de ouro branco Au750 é feito à mão (não se esperava outra coisa da Montblanc), e o mecanismo de recarga, uma inovação da casa, encontra-se oculto no interior da caneta sob uma lâmina de resina, numa sintonia perfeita entre minimalismo e carisma.

Montblanc Ferrari Stilema SP3. Foto: Ferrari/Montblanc

O Montblanc Ferrari Stilema SP3 Edição Limitada 599 é o segundo instrumento de escrita

criado em colaboração entre as duas marcas do setor de luxo. Disponível por encomenda

especial.