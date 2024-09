Montblanc lança Meisterstück Traveller Edição Limitada 1924

Batizada pela palavra alemã Meisterstück que significa "obra-prima", a icónica caneta Montblanc chega agora mais prática e moderna, com um novo mecanismo de reposição de tinta que substitui o mecanismo Piston Filler, habitual nos últimos 90 anos da marca, pela tecnologia Traveller que facilita o enchimento da caneta com um só toque. Nesta mais recente engenharia, o habitual enchimento pelo aparo é substituído pelo enchimento através do corpo da caneta, possibilitando a entrada de mais tinta para os seus depósitos duplos. Ao remover a base do instrumento, o corpo é eficazmente encaixado no frasco de tinta através de um adaptador, criando uma diferença de pressão para que o líquido flua para o depósito duplo que permite o dobro de tempo de escrita para um escritor "on the go". Com a remoção do cone da base, também é possível encaixar um instrumento de limpeza, através de um outro adaptador para limpar o utensílio.

Nova tecnologia Traveller facilita o enchimento da caneta com um só toque.

O novo mecanismo surgiu de uma necessidade do mercado, como explica Laurent Lecamp, Diretor Geral Global da Montblanc Watches and Writing Instruments, em comunicado. "À medida que cada vez mais pessoas redescobrem o prazer de escrever à mão, chegou a altura de explorar uma forma diferente de encher o instrumento de escrita que fosse ainda mais simples e que oferecesse novos benefícios, tais como proporcionar um tempo de escrita mais longo, mantendo-se sem fugas."

O icónico modelo Meisterstück, de design preto em forma de charuto surge agora em resina cor de coral, com acessórios revestidos a ouro, lembrando os primeiros instrumentos de escrita Mont Blanc. Foto: DR

O icónico modelo Meisterstück, de design preto em forma de charuto, surge agora em resina cor de coral, com acessórios revestidos a ouro, lembrando os primeiros instrumentos de escrita Montblanc. O topo da tampa é revestido a ouro gravado com o imponente Monte Branco, guiado pela imagem da embalagem original da Meisterstück, e rematado com um emblema da marca em madrepérola. Encaixado na base da caneta um aparo de ouro maciço com os anos "1924" e "2024" sobre o número 100 assinala o centenário do instrumento.

Caixa e acessórios da Meisterstück Traveller Edição Limitada 1924 Foto: DR

A caneta, disponível a partir de outubro, é luxuosamente exposta numa caixa de pele preta juntamente com o novo adaptador de tinta, dois frascos de tinta preta e azul, uma ferramenta de limpeza e um adaptador de cone. Inclui também uma bolsa de pele preta inspirada nos arquivos da maison.