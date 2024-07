De volta ao recife. Oris lança o Great Barrier Reef Limited Edition IV

Com um preço de venda ao público de €3.900, este relógio não só representa um investimento num artigo de luxo, mas também num futuro mais sustentável para a Grande Barreira de Coral e os seus ecossistemas. Foto: DR

Desde 2018, a Oris tem colaborado com a Reef Restoration Foundation para promover a. O Co-CEO da marca, Rolf Studer, afirma num comunicado: "Apoiar a Fundação para a Restauração dos Recifes é uma alegria e estamos muito satisfeitos por dar visibilidade ao seu trabalho para combater os efeitos das alterações climáticas nos recifes do mundo".O Great Barrier Reef Limited Edition IV, que reflete as tonalidades azul e azul-turquesa das águas cristalinas da Grande Barreira de Coral e a refração dos raios de sol através da água. Este design único é um dos poucos da Oris a apresentar um gradiente queO relógio possui uma, com uma luneta rotativa unidirecional em tungsténio, garantindo uma. No seu interior, encontra-se o Calibre 400 da Oris, um, altamente antimagnético e com uma garantia impressionante de 10 anos, incluindo intervalos de manutenção recomendados de igual duração. A, equipada com o sistema de mudança rápida patenteado pela Oris, oferece ainda um fecho de segurança e um sistema de fecho de báscula com ajuste rápido, assegurando conforto e versatilidade para o utilizador.A Oris reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade através desta edição limitada, não só pela parceria contínua com a Reef Restoration Foundation, mas também pelo. Este gesto reflete o papel da marcacomo uma empresa neutra para o clima, dedicada a proteger e restaurar os ecossistemas marinhos.O Great Barrier Reef Limited Edition IV não é apenas um testemunho da engenharia e design de alta qualidade da Oris , mas também um símbolo de esperança e uma chamada à ação para a proteção dos nossos oceanos. Cada relógio desta série limitada, tornando-o uma peça de coleção para os amantes de relógios e defensores do meio ambiente.Com um preço de venda ao público de, este relógio não só representa um investimento num artigo de luxo, mas também num futuro mais sustentável para a Grande Barreira de Coral e os seus ecossistemas.