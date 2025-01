Oris põe Miss Piggy a dar horas

Era apenas uma questão de tempo. Depois do ProPilot X Sapo Cocas, perdão, Kermit – o famoso batráquio dos Marretas –, tinha de vir uma versão com a sua namorada, Miss Piggy. E, de facto, se vamos passar tanto tempo do dia a desesperar cada vez que olhamos para as horas, o melhor é que arranjemos um relógio que nos faça rir. Assim, nem tudo está perdido. E como os Dia dos Namorados está já ali, ao virar da esquina, talvez esteja aqui uma boa ideia de presente. É certo que a Miss Piggy e o Sapo Cocas têm uma relação um nadinha disfuncional, com a porquinha a ser o elemento alfa da relação e a não ter medo de o mostrar com umas valentes bordoadas, porém, se estiver encantada com o seu novo relógio, é possível que fique com um temperamento mais dócil. Aliás, não é certamente por acaso que onde o relógio marca as 12h está uma daquelas pedrinhas brilhantes que as mulheres parecem adorar: um diamante baguete.

O Oris ProPilot X Miss Piggy Edition tem um mostrador em "hot pink" e um diamante baguete a marcar as 12h Foto: DR

O detalhe do mostrador em hot pink é, ao mesmo tempo, essencial e adorável. Porém, o pormenor mais enternecedor e divertido é a janela na parte traseira do relógio onde uma pequena Miss Piggy, estampada no rotor lilás – a cor da sombra de olhos da porquinha mais famosa do mundo –, vai aparecendo e desaparecendo à medida que este vai girando. Se, para vermos a Miss Piggy temos de tirar o relógio e virá-lo ao contrário, com o modelo Kermit éramos obrigados a ter bastante mais paciência porque o pequeno sapo só aparecia, na janela dos dias, no dia 1 de cada mês – o Dia do Cocas –, ou seja, 12 aparições por ano que pretendiam ser um lembrete de que a vida não se faz só de chatices e coisas sérias e que é preciso tirar tempo para rir e ser feliz.

A Miss Piggy está estampada no rotor e vai aparecendo numa pequena janela traseira, à medida que esta vai girando Foto: DR

O Oris ProPilot X Miss Piggy Edition tem caixa de aço inoxidável de 34,00 mm. Tem movimento automático com calibre Oris 531, reserva de marcha de 42 horas e uma bracelete multipeças em aço inoxidável polido e escovado com fecho "lift". Custa 2800 euros.

Se ficou entusiasmado com o modelo Kermit, saiba que ainda está disponível e custa 4500 euros. A diferença de preço tem a ver com o tamanho – é maior – e com o material – é feito de titânio. Para além disso, está equipado com o calibre Oris 400 e tem reserva de marcha de cinco dias.