Benfica celebra 120 anos com coleção de joias e diamantes

Os diamantes são os melhores amigos das mulheres? Errado. Os diamantes são os melhores amigos dos benfiquistas. No próximo ano, o clube faz 120 anos e, para comemorar a data vai lançar uma coleção de diamantes. Agora, o benfiquista de corpo e alma pode ter em casa, e usar sempre que quiser, um pedaço do relvado do glorioso. Mas o que é que os diamantes têm a ver com o relvado? Simples: as pedras preciosas são feitas a partir do carbono extraído da relva do Estádio da Luz. Para celebrar a data, o Benfica fez uma parceria com a Brilianto.com, uma empresa espanhola especializada na criação de diamantes sustentáveis a partir da carbonização da relva.

A coleção Diamantes da Luz vem no seguimento de outras coleções comemorativas alusivas a datas especiais de clubes de futebol como RCD Espanyol, o Atlético de Madrid, o Barcelona, e agora o Sport Lisboa e Benfica. É uma edição limitada e exclusiva, mas, apesar disso, há muitas peças por onde escolher. Ao todo há 120 diamantes de um quilate e 1904 diamantes de 0,5 quilates, disponíveis para compra individual ou incrustados em botões de punho, anéis ou pingentes exclusivos de ouro amarelo ou ouro branco de 18K. Já os diamantes de 0,1 quilates, há 1904 incrustados em alfinetes de peito em prata banhada a ouro de 18 quilates; outros tantos em pulseiras de couro e prata banhada a ouro; e, por último, também 1904 diamantes de 0,1 quilates em pingentes de prata banhada a ouro. As quantidades fazem alusão aos 120 anos do Clube e ao ano da sua fundação – 1904.

Os diamantes têm a sua origem, qualidade, pureza e características certificadas pelo International Gemological Institute. Cada peça tem o seu próprio NFT, o que lhe confere uma autenticação que garante a sua origem e rastreabilidade, para além de oferecer conteúdos adicionais, como vídeos, experiências e recompensas.

A coleção Diamantes da Luz vai estar disponível em breve na loja oficial do Clube e no site da Brilianto.com.