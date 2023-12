Os melhores novos relógios de 2023

Audemars Piguet Code 11.59 Ultra-Complication Universelle

Com 23 complicações, o nome não é claramente um exagero. Pensem em cronógrafo rattrapante, repetição de minutos, grand e petite sonnerie, calendário perpétuo… Qualquer coisa de que se lembre vai provavelmente encontrar aqui. O mais extraordinário é que este novo calibre, com 1 140 componentes (!), cabe numa caixa de 42 mm. Nada monstro no pulso. Uma obra-prima da miniaturização que revela bem todo o saber fazer da Audemars Piguet e lhe valeu mesmo o Aguille D’or, o prémio máximo no Grand Prix d'Horlogerie de Genéve, espécie de óscares da relojoaria.

Audemars Piguet Foto: DR

Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen Polo Sul

Inspirado nos grandes exploradores, o modelo homenageia o feito de Reinhold Messner que, em 1990, se tornou no primeiro homem a cruzar a Antártida a pé, sem apoio animal ou motorizado. Por isso se trata de uma Edição Limitada a 1990 unidades. O fundo de caixa está gravado em 3D e tenta recriar as magníficas Auroras Austrais (do Polo Sul). O mecanismo é totalmente desprovido de oxigénio, o que supostamente melhora a fiabilidade, enquanto os dois submostradores, representando os hemisférios norte e sul, permitem o visionamento de todas as zonas horárias. Ideal para aventureiros.

Montblanc Foto: DR

Bell Ross, BR X5 GREEN LUM

Não é o Hulk, mas é grande, é verde e brilha completamente no escuro. Não se trata apenas do mostrador, toda a caixa é feita nesse material luminescente capaz de brilhar com bastante intensidade. Sem dúvida um relógio para usar à noite, sendo que o novo design do mostrador e a adição da reserva de marcha também jogam a seu favor.

Bell Ross Foto: DR

Patek Philippe referência 5236P

Se tivéssemos de associar uma grande complicação à PP seria o calendário perpétuo. Ao longo dos séculos foram várias as novidades neste capítulo que, em 2021, recebeu mais um bonito parágrafo com a "invenção" do calendário em linha: uma grande janela às 12 horas, capaz de mostrar o dia, a data e o mês. Para o conseguir, a PP teve de criar todo um novo módulo adicional para o qual foram apresentados três pedidos de patente. Além da legibilidade ser, assim, muito mais intuitiva, o mostrador fica mais "limpo" e permite admirar a beleza da esfera em azul degradé preto, com escovagem vertical, como nesta referência. A caixa é em platina.

Patek Philippe Foto: DR

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel Dragão

Dos modelos mais "complicados", aproveitando os dois mostradores, aos mais "artísticos", aproveitando a face em branco, o Reverso continua a provar, ano após ano e ao fim de quase um século de existência, como esta sua fórmula versátil é perfeita para a relojoaria. O dragão, gravado sobre um esmalte grand feu, vem assinalar o Ano Novo chinês, que desta feita tem um animal muito cool. Nada de porcos ou macacos…

Jaeger-LeCoultre Foto: DR

Franck Muller Piano Curvex CX

A Franck Muller é muito justamente conhecida por ser "Master of Complications", mas este Piano está completamente nos antípodas de modelos como o Crazy Hours ou o Aethernitas. É o relógio mais limpo e minimalista do ano, sendo que o mostrador foi meticulosamente trabalhado com vinte camadas de laca translúcida e uma camada de verniz preto mate, para atingir uma pureza de tom total. Nem os ponteiros distraem. Para usar numa ocasião muito especial.

Franck Muller Foto: DR

Zenith Defy Extreme Mirror

O Zenith Defy Extreme Mirror faz lembrar um camaleão que gosta de dar nas vistas… Se por um lado se conseguiu criar duas superfícies (metal e vidro) capazes de refletir, quase como um espelho, o ambiente em volta, por outro temos um look moderno e desportivo que chama naturalmente a atenção. No coração do modelo encontramos ainda o excelente cronógrafo Zenith capaz de medir centésimas de segundo. Espelho meu, espelho meu…

Zenith Foto: DR

Cvstos Double Tourbillon Challenge

Caixa em cristal de safira, duplo turbilhão volante, movimento esqueletizado…. A Cvstos é uma pequena marca, independente e bastante recente, mas firmemente enraizada no mundo da Alta Relojoaria – de outra forma seria impossível lançar modelos como este.

Cvstos Foto: DR

Rolex – 1908

Já sabemos que tudo o que é Rolex vende como pãezinhos quentes. A dificuldade está em conseguir encontrar modelos disponíveis, e é por isso de louvar que a marca da coroa tenha mesmo assim arriscado e lançado uma nova coleção − algo que já não fazia há 10 anos, em vez de se focar no que é seguro. E que coleção! A Perpetual 1908 – a data refere-se ao registo do nome Rolex − marca uma nova aventura nos relógios clássicos, com mostradores negros ou brancos e caixas em ouro branco e amarelo. Muito diferentes dos seus modelos mais profissionais e, seguramente, os Rolex mais elegantes que vimos em muitos anos.

Rolex Foto: DR

Breitling Superocean Heritage 57 Highlands da Breitling

Como ideia, surpreende: um relógio de mergulho, que pretende evocar a "essência de uma caminhada pelas Terras Altas da Escócia. "Primeiro estranha-se, depois entranha-se", até porque deve haver muito mais gente a usar os seus relógios de mergulho em caminhadas do que propriamente a mergulhar. Cada modelo inclui um típico detalhe escocês, com uma pulseira inspirada no tecido tweed, matizada com a cor do mostrador.