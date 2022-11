Um dos diamantes mais perfeitos do mundo vai ser leiloado

A próxima venda "Magnificente Jewels", da Sotheby’s, vai ter uma estrela central – o "Golden Canary", um diamante de 303 quilates que vai ser leiloado sem reserva (ou seja, o leilão vai começar a um dólar). É um dos maiores diamantes polidos do mundo, e considerado um dos mais perfeitos pelo Instituto Gemológico da América.

Antes conhecido como o "Diamante Incomparável", já pertenceu à marca de luxo Mouawad, onde foi transformado num colar, o que lhe concedeu um lugar no livro de recordes mundiais do Guinness. Este diamante pertenceu depois ao Museu de História Natural Smithsonian, em 1984. Agora, o "Golden Canary" foi alterado para ficar com a forma de uma pera, para o tornoar mais elegante e num tom amarelo mais chamativo e brilhante, explica a Sotheby’s. Estima-se que esta perfeição de diamante seja leiloada por 15 milhões de dólares.

O Instituto Gemológico da América disse à Forbes que "o recorte do "Incomparable", para os atuais 303 quilates em forma de pera, foi feito para que as pessoas olhem para o diamante como novo", com o objetivo de sublinhar a utilização da tecnologia no processo de modelagem. O instituto afirma ainda que tudo, "desde a orientação da pedra até à forma e tipo de corte foi considerado".

A história deste diamante começa em 1980, quando uma menina que estava a brincar no jardim da casa do tio e o encontrou. De início não lhe foi dado grande importância, pensando-se que era apenas uma pedra, sem valor algum. No entanto, o tio da menina foi o único que viu ali potencialidade, e acabou por vendê-lo a um revendedor de diamantes.

O "Golden Canary" já esteve em exposição em vários museus de História mundial: em Nova Iorque (1997), Paris (2001) e nas cidades de Ontário e Houston (2008). Agora, resta saber por quantos dólares vai ser vendido… e será que pode ser transformado num anel de noivado? Questões que ficarão respondidas a 7 de dezembro, no leilão da Sotheby’s.