Vencedores de estilo do ano

Timothée Chalamet Foto: Getty Images

1. Timothée Chalamet, num top Tom Ford, na estreia do filme Wonka em Paris, dezembro.

2. LeBron James, dos Los Angeles Lakers, antes de um jogo contra os Chicago Bulls, em Chicago, dezembro.

LeBron James Foto: Getty Images

David Beckham Foto: Getty Images

Troye Sivan Foto: Getty Images

Pharrell Williams Foto: Getty Images

Austin Butler Foto: Getty Images

Jeff Goldblum Foto: Getty Images

Lewis Hamilton Foto: Getty Images

Jacob Elordi Foto: Getty Images

Tyler The Creator Foto: Getty Images

3. David Beckham durante o Grande Prémio de F1 de Las Vegas, novembro.4. Troye Sivan na gala amfAR em Antibes, França, maio.5. Pharrell Williams no desfile de verão de 2024 da Sacai, durante a semana de moda de Paris, outubro.6. Austin Butler, em Saint Laurent, no desfile feminino de verão 2024 da mesma marca na semana de moda de Paris, setembro.7. Jeff Goldblum, em Prada, na estreia do filme Asteroid City, em Nova Iorque, junho.8. Lewis Hamilton, em Versace, a chegar ao treinos no Grande Prémio de F1 de Espanha, em Barcelona, junho.9. Jacob Elordi em Valentino Garavani, no desfile masculino da marca para o verão de 2024, na semana de moda de Paris, junho.10. Tyler The Creator usa acessórios Louis Vuitton no desfile masculino da marca para o verão de 2024, na semana de moda de Paris, junho.

11. Tom Holland num fato Prada na estreia de No Meio da Multidão, em Nova Iorque, junho.

Tom Holland Foto: Getty Images

A$AP Rocky Foto: Getty Images

Donald Glover Foto: Getty Images

Eddie Redmayne Foto: Getty Images

Harry Styles Foto: Getty Images

12. A$AP Rocky, em Gucci, na Met Gala no Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque, maio.13. Donald Glover em Bottega Veneta na estreia da série Swarm em Los Angeles, março.14. Eddie Redmayne em Alexander McQueen nos Screen Actors Guild Awards, em Los Angeles, fevereiro.15. Harry Styles em Gucci nos BRIT Awards, em Londres, fevereiro.