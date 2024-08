Guillermo del Toro apanha um susto na Escócia

O realizador Guillermo del Toro, mestre dos filmes estranhos e fantasmagóricos, como A Forma da Água, O Labirinto do Fauno e Mama, entre outros, parece preferir as suas assombrações no ecrã, onde as pode controlar e manipular, em vez de por aí, a pregar sustos às pessoas – principalmente se ele for uma delas. Del Toro está, neste momento em Aberdeen, na Escócia, a filmar um remake do filme Frankenstein, baseado na famosa obra literária de Mary Shelley, e parece que apareceu no seu quarto uma companhia que o realizador dispensava.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, à medida que as filmagens de Frankenstein iam decorrendo, Guillermo foi postando uma série de mensagens nas redes sociais dizendo que o seu quarto de hotel tem uma atmosfera "opressiva", acrescentando um alerta perturbador: "está alguma coisa aqui no quarto comigo".

No sounds or sights happened- but justan opressive vibe- Room #4 I shall return... Life is unstructured- no grand finale pic.twitter.com/sbwJfyVkS3 — Guillermo del Toro (@RealGDT) August 23, 2024

O realizador mexicano conta que decidiu ficar com o quarto depois de uma das produtoras o ter abandonado por causa de "ocorrências elétricas e físicas que a assustaram". Del Toro ficou com o quarto, mais para visitar do que para outra coisa porque, pelo sim, pelo não, continuou a dormir noutro quarto, até porque para fazer bem o seu trabalho precisa de, no mínimo, seis horas de sono.

"Ainda não aconteceu nada, mas a atmosfera do quarto é opressiva e não vou passar aqui muito mais tempo", explicou del Toro aos seus seguidores. Por outro lado, quem sabe a estadia em Aberdeen não servirá de inspiração para um novo filme?

Para já, podemos contar com a nova versão de Frankenstein, com os atores Oscar Isaac no papel de Victor Frankenstein e Jacob Elordi no papel do Monstro.