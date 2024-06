De sapatilhas a calções: testámos novidades para manter a forma (e ao ar livre)

Sapatilhas Nnormal Tomir 2.0, €170

Desde que esta marca lançada pelo ultramaratonista catalão Kilian Jornet chegou ao mercado em 2022, os produtos Nnormal tornaram-se num verdadeiro "must have" para os praticantes de corrida em trilhos. Não só por serem produtos feitos por corredores para corredores, mas também – e este detalhe é cada vez mais importante – pela filosofia de sustentabilidade da marca, não apenas ao nível dos materiais. Por exemplo, as sapatilhas são pensadas para durarem o máximo e mesmo quando se gastarem, a marca disponibiliza um serviço de reparação para lhes prolongar o tempo de vida útil, calculado em mais de mil quilómetros de corrida. Foi, por isso, com entusiasmo que testámos as novas Tomir 2.0, o modelo topo de gama da marca, agora lançado numa versão melhorada de acordo com o feedback dos clientes. E fizemo-lo em ambientes verdadeiramente extremos, como nos trilhos enlameados do Faial, durante a maratona do Azores Trail Run, ou nos sempre desafiantes trilhos do Gerês. Num caso ou noutro, o que desde logo se destacou foi a aderência da sola em Vibran, que tanto em lama como rocha molhada ou pedra solta, nunca desequilibrou o passo, bem pelo contrário. Outra característica a salientar é o conforto, pois apesar de usarmos uma espécie de tanque de guerra nos pés, capaz de passar por cima de tudo, a sensação é a de estarmos a correr nas nuvens, o que, com o acumular dos quilómetros, se torna um verdadeiro trunfo na hora de escolher o calçado, especialmente para quem percorre longas distâncias.

Sapatilhas Nnormal Tomir 2.0, €170. Foto: DR

Sapatilhas Asics Gel-Trabuco 12, €160

Sendo um dos modelos mais icónicos da Asics para a corrida em trilhos, a nova versão dos clássicos Trabuco sofreu apenas ligeiras melhorias em relação à geração anterior, mas que no conjunto representam um significativo avanço, pois como sabe qualquer praticante de corrida em trilhos, são muitas estes pequenos detalhes que fazem a grande diferença. Embora no essencial mantenha todas as características da versão anterior, há um reforço das tecnologias anteriormente testadas e que tão boa resposta deram no passado, como é o caso da espuma da entressola, aumentando ainda mais a sensação de amortecimento e estabilidade durante a corrida, mesmo nos terrenos mais acidentados, onde a sola continua com a boa aderência de sempre. Outra melhoria foi o reforço da biqueira, de modo a proteger o pé do contacto com alguma rocha ou ramo mais pontiagudo. Aperfeiçoamentos que sentem mais e melhor em terrenos mais técnicos, mas que no geral tornam os Gel-Trabuco num modelo cada vez mais completo, adaptável a todo o tipo de corredores, terrenos ou distâncias. O único senão foi terem-se tornado ligeiramente mais pesadas, passando de 308 para 314 gramas no modelo masculino e de 275 para 285 no feminino, mas, enfim, há que abdicar de alguma coisa em troca do conforto e estabilidade agora proporcionado. E, feitas as contas, não parece que se fique a perder, bem pelo contrário.

Sapatilhas Asics Gel-Trabuco 12, €160. Foto: DR

Calções On Essential, €69,95

Depois de em ocasiões anteriores termos testado o muito elogiado calçado desta marca suíça, que abriu recentemente uma "Shop in Shop" própria no El Corte Inglês, optámos desta vez pelo vestuário, para avaliar se o elevado nível de conforto das sapatilhas se estendia também à gama de têxtil. E sim, é caso para dizer que a realidade excedeu bastante as expetativas, em especial no caso destes calções, usados em diversos contextos (entre provas de trail running, treinos de corrida de estrada, caminhadas ou simples passeios) e sempre bastante confortáveis. Uma das principais características notadas foi a respirabilidade, que os mantêm praticamente secos durante toda a atividade, mesmo em períodos de elevada transpiração. Outra característica que salta à vista é o design, discreto, mas ao mesmo tempo arrojado, que permite usá-los até em momentos de passeio e lazer, sem que pareça vamos correr uma maratona logo a seguir.

Calções On Essential, €69,95. Foto: DR

Sapatilhas Asics Gel-Nimbus 26, €200

Outro modelo campeão de vendas da Asics, mas neste caso para corrida em estrada, a nova versão das Gel-Nimbus não se limita no entanto a ser um mero restyling da anterior, essa sim, completamente revolucionária em todos os aspetos. Apesar de manter todo o amortecimento introduzido na geração anterior, a Gel-Nimbus 26 parecem agora mais responsivas a cada passada, tornando-se mais firmes e não apenas "fofas". São porventura mudanças mais interiores, ao nível das tecnologias utilizadas, como o gel e espuma da sola e entressola e não tanto estéticas, pois a esse nível e embora estejam disponíveis em novas cores, até são bastante parecidas com o modelo anterior. Tornaram-se também um pouco mais pesadas, passando de 290 para 304 gramas, prometendo em troca uma maior tração e durabilidade que, para já, tem vindo a ser comprovada, tanto em treino como em provas, desde há alguns meses, permanecendo, ainda, como novas.

Sapatilhas Asics Gel-Nimbus 26, €200.

Sapatilhas Veja Condor 3, €180

Quando no final do ano passado entrevistámos o co-fundador da Veja, Sebástian Kopp confidenciou-nos em off que estava prestes a lançar um modelo de corrida que seria "o melhor de sempre" desta marca francesa de calçado desportivo, mais conhecida pelos modelos de lifestyle, mas que desde 2019 está também a competir no mercado da performance, com a gama Condor. Ora é precisamente com a terceira versão deste modelo, lançada no início da primavera, que a Veja aumentou de forma bastante ambiciosa a passada nesta corrida de longa distância com as marcas, digamos, mais "major". De facto, os Condor 3, a exemplo do referido acima com os Tomir 2.0 da Nnormal, são umas sapatilhas que junta o melhor de vários mundos: como a performance, o design e uma vertente ambiental e de sustentabilidade cada vez mais importante para uma clientela também ela cada vez mais informada e consciente. Não foi aliás por acaso que os Condor 3 receberam o prémio de 2023 da ISPO, a maior feira europeia de desporto e ar livre, exatamente pelo "equilíbrio perfeito entre responsabilidade ambiental e performance". Feitos de "materiais naturais e reciclados", os Condor 3 são acima de tudo um modelo muito confortável. Tal é conseguido devido à largura da sola, que provoca uma agradável sensação de amortecimento ao longo de toda a corrida. Em contrapartida, ultrapassada a barreira dos 10 km, parecem tornar-se pouco responsivos, apesar de até serem ligeiramente mais leves que a versão anterior (passaram de 301 para 287 gramas). São todavia perfeitos para os treinos diários e para as corridas de recuperação depois de longas distâncias. E como a durabilidade é outra das suas características mais notórias, serão para isso, uns companheiros a manter ao longo de muito tempo.

Sapatilhas Veja Condor 3, €180. Foto: DR

Calças Fjallraven Abisko Hike e Calções Fjallraven Abisko Trail

€179,95 e €139,95

O preço das peças desta marca sueca podem à primeira vista assustar um pouco, mas o valor pode e deve ser antes encarado como investimento, pois trata-se de uma compra para a vida. Originária da pequena cidade de Örnsköldsvik, na Suécia, a Fjällräven é uma empresa de vestuário e equipamento de exterior comprometida em tornar a natureza mais acessível. E nesse sentido, os produtos da marca são pensados para durar décadas, de modo a serem posteriormente passados à próxima geração ou até vendidos no mercado de roupa em segunda mão. No site da marca é até possível encontrar uma área com dicas para cuidar, prolongar ou reparar as peças da marca de modo a fazê-las durar (até mais que) "uma vida". Ora é precisamente este o princípio da gama de vestuário Abisko, da qual testámos umas calças e uns calções. As primeiras foram verdadeiramente usadas e abusadas em diversas caminhadas, algumas bem técnicas, pelos trilhos dos Açores, e apesar de bastantes leves, demonstraram ser igualmente resistentes, saindo da aventura exatamente como chegaram, sem qualquer rasgão ou desgaste – apesar das pedras, dos ramos e das silvas. As zonas mais suscetíveis de estragar estão reforçadas com um tecido elástico e permeável ao ar, que permitem uma espécie de ventilação, imprescindível nos dias mais quentes. Quem preferir, no entanto, pode sempre optar pela versão calções, que se revelou bastante leve, maleável e perfeita para caminhadas durante o tempo quente, nunca colocando em causa a liberdade de movimentos sempre tão necessária nos terrenos mais técnicos – e não só.

Calças Fjallraven Abisko Hike, €179,95. Foto: DR

Calções Fjallraven Abisko, €139,95. Foto: DR

Mochila Fjallraven Kajka 55, €399,95

Apesar de ser apresentada apenas como uma "mochila de trekking avançada", esta mochila assume-se no seu uso prático como muito mais que isso, podendo tornar-se numa espécie de casa no tal registo de trekking avançado, tal é o espaço disponibilizado. Mas a maior vantagem é mesmo o modo como permite uma arrumação perfeita pelos mais de dez bolsos – interiores e exteriores – e especialmente no compartimento principal, com abertura superior e lateral, que transforma esta só aparentemente rudimentar mochila numa sofisticada mala de viagem para transportar às costas. Convém ainda sublinhar que apesar do tamanho (74 cm de altura, 45 cm de largura e 26 cm de profundidade) e da capacidade de 55 litros, é extremamente confortável de transportar com diversas tiras e ajustes ao corpo, bem como uma inovadora estrutura em madeira de origem sustentável, para ajudar a manter as costas sempre direitas, mesmo com cargas mais pesadas. Em suma, é uma mochila durável, concebida para resistir ao tempo, bastante confortável e repleta de funções, que tanto serve para atravessar as montanhas e selvas mais distantes e inóspitas como para ir de férias.