Sapatos premium para homens com classe. Eis os novos Birkenstock

Atravessa gerações e tornou-se uma referência no calçado que alia conforto a design original e clean. É por isso que o lançamento da nova coleção, composta por versões premium dos seus modelos clássicos Arizona e Boston, é um passo assinalável na história da alemã Birkenstock, que desde sempre apostou na tradição e na manufatura.As novas versões, feitas com materiais premium, partiram da funcionalidade das fivelas com duas filas de ilhós, inspiradas nas roupas de trabalho e no universo militar, e resultaram em modelos sóbrios e resistentes. Ambos são compostos por uma sola birkengrip, que garante durabilidade, aderência e, claro, conforto.Para celebrar este lançamento, a marca alemã apresenta uma campanha desenvolvida em torno de, artesãos e curadores que partilham a arte do savoir-faire.Takashi Okabe é gerente e curador da loja de moda masculina Clutch Café, em Londres, que conta com uma seleção especial de peças de estilo American Casual, definida por uma inspiração fundamentalmente japonesa. Já James Otter é um mestre marceneiro da Cornualha, e cria pranchas de surf personalizadas feitas à mão com madeira proveniente do sudoeste da Inglaterra, utilizando técnicas que remontam aos primórdios da construção de pranchas de surf. Otter e Okabe surgem na campanha visual da marca, em cenários rústicos, a usar estes novos modelos, nos seus respetivos "habitats".Como parte desta campanha, a marca aliou-se a Otter para criar uma prancha de surf única: uma eagle de madeira completamente feita à mão com base no lendário design californiano. Os novos modelos já estão à venda nas lojas da marca.