Itália está a pagar 28 mil euros a quem se mudar para a Calábria, no sul do país

Pense no espaço entre o "cano" da bota e o "salto", no desenho comumente associado auma zona que o país quer dinamizar ao atrair populações mais jovens. Para o conseguir, o poder local está a dar aos novos residentesem dinheiro durante três anos para se mudarem para uma das suasdesta bela região italiana, que está rodeada de montanhas, zonas verdes e lagos.Esta é uma iniciativa que se assemelha a outros programas lançados em Itália. A cidade de Santo Stefano di Sessanio ofereceu até 44,5 mil euros em subsídios a quem se quisesse mudar para este destino remoto onde o Google diz morarem apenas 116 habitantes. A intenção destes apoios, incluindo agora o da Calábria, é atrair uma nova população para pequenas aldeias italianas que têm vindo a perder residentes ao longo dos anos."O objetivo é impulsionar a economia local e dar novo fôlego às comunidades de pequena escala", dizvereador da região, à, citado pela Forbes espanhola . "Queremos que isto seja uma experiência de inclusão social; atrair pessoas para viver na região, para desfrutar do local", acrescenta Gianpietro Coppola, presidente da Câmara da aldeia calabresa de Altomonte.Como esperado, existem alguns "senãos". Para obter os fundos da Calábria, os novos residentes devem prometer iniciar uma pequena empresa ou realizar um trabalho específico. E não é qualquer um que se pode mudar para lá. Estas aldeias têm preferência em jovens, por isso os fundos são limitados a novos residentes com 40 anos ou menos. Além disso, aqueles que são aceites devem mudar-se no prazo de 90 dias.são algumas das aldeias ao abrigo da iniciativa.O programa será lançado nas próximas semanas e conta com um. Além disso, a região promete fornecer subsídios únicos para ajudar os novos residentes a lançar hotéis, restaurantes, bares, ou lojas.