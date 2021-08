Love Water More. A campanha da Dockers para proteger os oceanos

Depois das parcerias com a fundação Waves for Water e com o surfista Kepa Acero, a Dockers lança a campanha Love Water More. A nova iniciativa conta com dois embaixadores, Maud Le Car e Joan Duru, um casal de surfistas e ativistas.

Lançada em agosto, tem como objetivo principal transmitir a urgência e a necessidade de cuidarmos da água, um recurso cada vez mais poluído. Para tal, Joan e Maud enveredaram numa aventura pela costa atlântica, de França a Espanha, para convencerem mais ativistas a juntarem-se ao movimento e ajudarem a consciencializar as pessoas da importância da proteção dos oceanos.

Maud Le Car e Joan Duru durante viagem pela costa atlântica. Foto: Dockers

Durante a viagem, o casal tem uma companheira de viagem muito especial – uma prancha de surf – que contém uma mensagem de esperança e optimismo.

No fim, a prancha será leiloada e os recursos obtidos serão doados à Waves For Water, uma organização sem fins lucrativos criada por Jon Rose com o propósito de fornecer água potável a comunidades onde a escassez é uma realidade diária.

Maud Le Car e Joan Duru com atitivista durante a viagem da campanha Love Water More. Foto: Dockers

Para além de ser conhecida pelas calças em formato chino (ou khaki), a marca californiana dos anos 80 marca presença pelas campanhas de sustentabilidade que faz.

A Dockers prima pela utilização de materiais sustentáveis, como o algodão de cânhamo, e por técnicas Water Less, que reduzem significativamente o consumo de água na produção das peças de roupa. Além disso, apoia ainda a associação Save Le Mermaid, de Maud Le Car, que luta igualmente pela proteção dos oceanos e consciencialização contra a poluição marinha.