Testámos 5 novos ténis de corrida. Eis os resultados.

Saucony Triumph, RFG

Além de toda a excelência em termos de performance que a gama Triumph há muito oferece aos corredores, este novo modelo pode ainda ser apresentado como um passo em frente em direção a um futuro melhor. Isto porque as RFG (sigla para Run For Good) são talvez as sapatilhas de corrida mais ecológicas do mercado e provam como a sustentabilidade e o desempenho, pelo menos no que à corrida diz respeito, não têm de ser antagónicos. Além dos corantes à base de plantas da parte superior, as grandes novidades são mesmo a espuma da meia-sola, feita à base de 55% de milho, e a sola com borracha 80% natural, concebida para oferecer o mesmo nível de desempenho que uma sola sintética. O objetivo é que 90% dos produtos da marca norte-americana contenham materiais orgânicos, reciclados ou renováveis até 2025, chegando aos 100% em 2030. €190

Fuji Speed 2, Asics

Depois do sucesso da primeira versão deste modelo, que trouxe para a corrida em trilhos alguns dos princípios e tecnologias da corrida em estrada, a marca japonesa apresentou recentemente a segunda geração dos Fuji Speed, à qual acrescentou alguns pequenos detalhes, com o objetivo de fazer uma grande diferença. A maior novidade é a placa de fibra de carbono colocada na meia-sola, o que, aliada à habitual espuma da marca, proporciona uma corrida bastante mais rápida, pois há um cada vez mais percetível retorno de energia, incluindo em trilhos mais técnicos. Tudo sem se perder estabilidade nem conforto. €180

Adizero Adios Pro 3 M, Adidas

Após quase dois anos à venda sem qualquer alteração, aquele que é considerado o modelo de longa distância mais rápido do mercado conheceu finalmente uma nova versão. Não que o necessitasse, como claramente o demonstram os resultados dos atletas de elite que o usam, mas o mercado a isso o obriga e eles aí estão. Convém esclarecer que se tratam de umas sapatilhas de performance, como o próprio preço indica, e por isso mais adequadas a praticantes experientes, a quem com toda a certeza permitirão algum tipo de evolução. A principal novidade são as chamadas energyrods infundidas com carbono, proporcionando uma mistura de rigidez e leveza que dá a sensação de impulsionar a passada sempre um pouco mais – de tal forma que quando se usam pela primeira vez quase chega a desequilibrar. Mas à medida que os quilómetros vão passando, seja num curto treino ligeiro ou numa maratona, depressa a estranheza se transforma em conforto e energia, apetecendo prolongar a corrida sempre um pouco mais. €250

Agility Peak 5, Merrell

Sendo uma marca especializada em montanha, não é de admirar que, desde que entrou em força no mercado da corrida em trilhos, a Merrel tenha vindo a conquistar cada vez mais clientes. E um dos grandes responsáveis por esse sucesso tem sido o modelo Agility Peak, cuja nova versão chegou recentemente às lojas. Tal como os seus antecessores, são bastante versáteis e igualmente confortáveis, tanto numa vulgar corrida em terra batida como nos trilhos mais técnicos. Com uma sola bastante aderente para todo o tipo de terrenos, incluindo lama e rocha molhada, é no entanto ao nível do amortecimento que mais se destacam, ajudando assim a reduzir a sensação de fadiga durante as corridas mais longas. €149,90

Novablast 4, Asics

Quando pela primeira vez surgiram no mercado, em 2020, os Novablast surpreenderam pelo arrojo do design e pelas propostas inovadores ao nível do impulso, marcando o início de uma nova era para a Asics, uma marca então tida como bastante conservadora e que muito mudou desde então. Mais uma vez o foco está no retorno de energia proporcionado pela espuma (agora criada de pelo menos 20% de material base biológico proveniente de fontes renováveis, como restos de resíduos do processamento da cana-de-açúcar) e pela sola em forma de trampolim, que transforma cada passo num verdadeiro salto em frente. Chegaram ao mercado no dia 1 de dezembro e, como tal, não houve muito tempo para realizar vários testes. No entanto, as primeiras impressões não poderiam ser melhores, em especial ao nível do conforto, acentuado em detalhes como a nova malha superior, mais respirável e com uma língua mais elástica. €150