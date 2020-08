O infalível look de surfista

1 de 19 / Leonardo Fioravanti x Gucci - Leonardo Fioravanti e as pranchas com o leão Gucci. 2 de 19 / Kanoa Igarashi x Shiseido 3 de 19 / Sally Fitzgibbons, Kelly Slater e Stephanie Gilmore são a Surfer Squade da Breitling 4 de 19 / Gucci Surf x Leonardo Fioravanti 5 de 19 / Calções em algodão e cachemira tie-dye, € 525, Elder Statesman na MrPorter. 6 de 19 / 2. Camisola em jacquard de algodão orgânico, € 180, € Outerknown. 7 de 19 / Camisola em algodão, € 90, Go Barefoot na MrPorter. 8 de 19 / Calções de banho, € 100, Pilgrim Surf+Suplly MrPorter. 9 de 19 / Camisola em algodão tie-dye, € 100, James Perse MrPorter. 10 de 19 / Camisola em algodão, € 160, Noon Goons MrPorter. 11 de 19 / Molkov – A mais recente, exclusivamente dedicada a fatos de banho. Fato de banho, € 69, Molkov. https://www.molkot.com/ 12 de 19 / Matta – A marca do shaper Nuno Matta. Pranchas https://www.matta.surf/ 13 de 19 / Deeply – Uma das bem sucedidas, com todo o tipo de material e roupa. Calções, € 60, Deeply. https://www.deeply.com/pt/pt/ - 14 de 19 / Brusco – A marca de acessórios essenciais a qualquer surfista com um grande compromisso ambiental. Tailpad, € 40, Brusco. https://www.thebrusco.com/ 15 de 19 / Semente – Uma das mais prestigiadas e antigas marcas de pranchas em Portugal. https://www.semente.pt/pt/ 16 de 19 / DCK – Uma marca de fatos de banho masculinos, com alguns modelos dedicados ao surf. Fato de banho, € 44, DCK. https://dckboardshorts.com/ 17 de 19 / Mica SurfBoards – A marca do shaper Amilcar Lourenço. https://micasurfboards.com/pt/contacto 18 de 19 / Onda – a marca portuguesa especialista em desportos aquáticos e produção têxtil. Botas, € 39, Onda. https://www.ondawetsuits.com/pt/pt/ 19 de 19 / Marlin Fins – A marca de quilhas portuguesa. Quilhas, € 27,50, Marlin Fins http://www.marlinfins.com/

O coronavírus criou uma situação sem precedentes para os surfistas. As praias foram fechadas, os campeonatos pararam, as viagens foram proibidas e de repente as praias ficaram quase desertas. Neste panorama, e dadas as diferentes restrições de viagens, os principais campeonatos foram cancelados e adiados, mas nem por isso mudou o interesse pelo desporto e todo seu estilo de vida. Muitas são as marcas que querem transmitir os valores que a cultura do surf defende: uma vida saudável e consciente.

Assim, e embora maior parte dos grandes patrocínios dos surfistas profissionais sejam de grandes marcas ligadas ao desporto, como a QuikSilver Billabong, RVCA, RipCurl, Roxy, Hurley, bebidas energéticas como a RedBull ou a Monster, ou carros como Jeep, Mercedes ou Audi, são cada vez mais as marcas de beleza (Shiseido, perfumes Ralph Laurent) e moda (Dior, Gucci) que se aliam a surfistas.

Assim, mesmo em tempo de pandemia surgiram novas linhas, campanhas e até jogos de marcas com alguns dos surfistas mais reconhecidos.

A Gucci em parceria com Leonardo Fioravanti lançou o jogo Guccisurf, no qual o atleta limpa oceanos enquanto apanha ondas vestido com algumas peças (que pode escolher) da marca italiana. A loja online MrPorter criou a coleção capsula Gone Surfing com peças de 17 marcas icónicas de surfwear, que incluem a Noon Goons, ahnah, Peyote Bird, entre outras.

