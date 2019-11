Man in black

Vestir preto é quase sempre um statement, uma viagem entre o vestuário clássico e o mais fora da caixa. É a escolha preferida de outsiders – basta lembrar muitas das personagens dos filmes de Quentin Tarantino, como Cães Danados (Reservoir Dogs), em que o grupo de ladrões protagonista se veste com o mesmo uniforme composto por fato preto, camisa branca e gravata preta, ou como as personagens de John Travolta e Samuel L. Jackson em Pulp Fiction mostram a sua predileção especial pelos tons escuros. Este paradigma de fora da lei é contornado por Will Smith e Tommy Lee Jones em MIB- Homens de Negro (Men in Black), outsiders na mesma, mas que fazem parte do sistema.

O fato preto ajudou a tornar icónicas várias personagens do cinema, tornando-as poderosas e magnéticas, como Clarck Gable em Casar por Casar (No Man of Her Own), Al Pacino em O Padrinho (The Godfather), Clint Eastwood em A Furia da Razão (Dirty Harry) ou mesmo Ethan Hawke em Gattaca. A escolha das peças de roupa não só torna as personagens mais poderosas, como mais interessantes e misteriosas.

Esta é a estação na qual vestir preto é um statement muito cool. Com uma alfaiataria meticulosa, combinados com camisas clássicas, os fatos podem ter silhuetas mais skinny como as propostas pela Saint Laurent, ou mais baggy como os fatos Celine.

Clarck Gable em Casar por Casar (No Man of Her Own), 1932 Foto: Getty Images

Clint Eastwood nas filmagens de A Furia da Razão (Dirty Harry), 1960 Foto: Getty Images

Al Pacino em O Padrinho: Parte II (The Godfather: Part II), 1974 Foto: Getty Images

Cartaz do filme Cães Danados (Reservoire Dogs), 1992

John Travolta e Samuel L. Jackson em Pulp Fiction, 1994

Ethan Hawke em Gattaca, 1997

Saint Laurent – Celine