Os fatos essenciais a todos os armários

A coleção outono/ inverno da marca prima pela descrição e sobriedade, numa ode aos clássicos. Além da palete do bege ao bordeaux, destacam-se também os tons frios em tecidos ricos e sóbrios, tornando cada peça o complemento perfeito ao seu armário nas estações que aí vêm.

Nova coleção Rosa & Teixeira

À alfaiataria juntaram-se os padrões ingleses e apontamentos de diferentes texturas, para dinamizar qualquer look com novas propostas de acessórios e calçado, todos fiéis à epítome do vestuário masculino: a elegância aliada ao conforto. Para os momentos mais especiais chega a coleção Private Label, focada nas camisas, gravatas, fatos e fraques.

A marca apresenta várias propostas que tornam a coleção muito versátil tanto para o quotidiano como para as ocasiões formais, fiéis à essência da Rosa & Teixeira.

Disponível nas duas lojas da marca na Avenida da Liberdade, em Lisboa, ou na Avenida da Boavista, no Porto