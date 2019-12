Como escolher o fato certo

Um bom fato é uma peça à prova de qualquer tendência e estação. Pode ter um corte ou um tom mais em voga, mas independentemente da moda, é essencial ao guarda-roupa de todos os homens. Quando bem escolhido, é um investimento a longo prazo, por isso pedimos ao designer Miguel Vieira os conselhos certos a ter em mente numa ida às compras.

"É importante perceber para que estação se pretende o fato. Se for para o verão, poderemos escolher matérias-primas como o linho, o algodão ou a lã fria. Se é um fato para o inverno, pode ser um fato em pura lã virgem, com caxemira ou com alpaca, que são matérias mais quentes, ideais para a estação mais fria", exemplifica Miguel Vieira.

Independentemente do tecido, um dos pontos cruciais no fato é que seja macio ao toque e confortável para ser usado no trabalho ou numa festa. "Sendo possível, deve preferir-se um fato que tenha uma percentagem pequena, nem que seja um ou dois porcento de lycra, nomeadamente elastano, que é um tecido mais confortável", reforça Vieira.

Existem vários tipos de fato. "Um fato com o casaco assertoado é o fato com seis botões", explica o designer e acrescenta: "Há também o fato com casaco de apenas um botão ou dois botões e existem três tipos de casacos." Os com cauda e sem cauda e o clássico do black-tie, o smoking. "Todos os homens devem de ter um smoking, que é uma peça bastante importante e intemporal", sugere Miguel.

Outro ponto importante antes da compra é tentar perceber para que situação é que pretende usar o fato. "Se é um fato para o seu dia a dia, se é um smoking, por exemplo. Se é um fato para o dia a dia, eu aconselho sempre um fato que seja slim, ou seja, que seja mais cintado, mais justo ao corpo. No entanto, se a profissão obrigar a pessoa a estar todos os dias com o respetivo fato tem que tentar esquecer um bocadinho a parte do slim fit e pensar mais num fato mais regular e que seja mais confortável para todos os dias – não obviamente exagerando em termos de largura", lembra Miguel Vieira.

John Legend Foto: Paul Morigi/Getty Images

Medidas

As medidas fazem a diferença no visual e é importante ter em mente que o blazer deve permitir a sua mobilidade sem parecer que comprou um tamanho acima do ideal. "Quando olhamos para um homem com um fato a primeira coisa que nos chama a atenção são os ombros. O ombro tem que estar ali muito bem delineado e no sítio. O fato tem que ter uma boa modelagem para que o ombro fica bem certinho. E, de preferência, a manga não deve ser muito larga. São detalhes que são importantes", afirma ainda o designer. Sendo assim, a costura deve terminar exatamente sobre a linha da zona dos ombros. Para a manga do casaco assentar bem, esta deve terminar um pouco abaixo do pulso.

Daniel Craig Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Já no que toca a camisa, tanto o colarinho como as mangas devem estar pelo menos um centímetro fora do casaco do fato. "A manga tem de ficar a dois dedos do pulso, para se ver um pouco da camisa também", reforça Miguel. O colarinho vai depender do comprimento do pescoço, sendo que as medidas normais variam entre os quatro centímetros atrás e entre os seis e os seis centímetros e meio nos bicos da frente.