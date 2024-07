Louis Vuitton abre loja de chocolates em Xangai

Elementos lúdicos, como a mascote Vivienne e o seu leão de estimação, Petula, estão presentes em várias locais pela loja, adicionando um toque de fantasia ao espaço. Foto: @maxime.frederic

A vista de cima do novo espaço. Foto: @maxime.frederic

é a terceira loja de chocolates da Louis Vuitton em todo o mundo , seguindo as inaugurações em Paris e em Singapura. A loja, que exibe um design de interiores, cria um ambiente acolhedor e sofisticado com expositores de baús de madeira que se estendem do chão ao teto. Elementos lúdicos, como a mascote Vivienne e o seu leão de estimação, Petula, estão presentes em várias zonas.Como seria de esperar, os chocolates são verdadeiras obras de arte, estampadas com os característicos motivos e símbolos da Louis Vuitton. Todos. Feitos com ingredientes de alta qualidade e um cuidado artesanal comparável às peças em pele da marca, os chocolates. A joia da coroa da loja é o Vivienne on Malle, que demonstra o intricado artesanato dos mecanismos de engrenagem de chocolate,Comque variam entre os 30 euros e os 403 euros, os chocolates da Louis Vuitton são apelidados pelos internautas chineses como o item mais acessível da marca. A loja, quereservou a entrada para clientes VIP durante alguns dias. No entanto, a partir desta segunda-feira,, proporcionando uma oportunidade única para os amantes de chocolate e de luxo.Para compreender melhor o mercado chinês e trazer uma oferta personalizada, Maxime Frédéric visitou a China pela primeira vez durante a inauguração da loja. Frédéric destacou a importância de se inspirar na cultura e no estilo de vida local, mostrando particular interesse nas especiarias locais, especialmente as picantes. "No futuro, definitivamente traremos algumas criações personalizadas para Xangai, como para o Ano Novo Chinês", afirmou o chefe pasteleiro ao WWD. "Também é importante partilhar a felicidade e a alegria destas deliciosas guloseimas de chocolate, porque o ingrediente mais importante de um pedaço de chocolate é o amor."