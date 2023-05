Estes óculos de sol são à prova de terra

A Oakley, conhecida pelos seus óculos de sol e especializados em desporto, uniu-se à Satisfy, especialista em equipamento técnico de corrida de elevada qualidade, para o lançamento de uma coleção que deverá agradar até os atletas mais exigentes, composta por novos acessórios e peças de vestuário numa fusão entre tecnologia e estilo.



A primeira parte desta colaboração surge assim com o modelo Oakley x Satisfy Re:SubZero (€265), óculos de sol que são quase tão inteligentes como um smartwatch. Estão disponíveis em duas cores - matte black e matte dusty rose -, pesam apenas 24 gramas e contam com a tecnologia de lentes Prizm, concebida para realçar a cor e o contraste da paisagem, de modo a permitir uma melhor visualização dos pormenores à volta, como o contorno dos trilhos. Além disso, as lentes adaptam-se à estrutura do rosto como uma luva; as hastes e almofadas de nariz são feitas de unobtainium (um material patenteado pela Oakley) impedindo que a armação escorregue com a transpiração, e a armação é durável, flexível e resistente ao suor.

Oakley x Satisfy Re:SubZero. Foto: Oakley x Satisfy

"Ambas as marcas partilham uma visão de alterar a perceção e o processo criativo. Desenvolvemos produtos técnicos através de narrativas fortes que se baseiam nos mundos que criamos. Esta colaboração foi sobre canalizar a energia em torno da tradição da Oakley através de materiais leves, de qualidade superior e estrutura técnica", afirma Brice Partouche, fundador e diretor criativo da Satisfy em comunicado.

Oakley x Satisfy Re:SubZero. Foto: Oakley x Satisfy

Numa segunda parte serão lançados o par Oakley x Satisfy Eye Jacket, inspirados nos anos 90 e também com lentes Prizm. Destaque ainda para PeaceShel Sun Hat, um chapéu desenvolvido especialmente para a proteção do sol e com a função de secagem rápida, a MothTech T-Shirt, que conta com uma grande capacidade de absorção da humidade, e as Justice Cargo Half Tight, calças cargo com estrutura reforçada, ideais para atividades ao ar livre.



A coleção com peças limitadas estará disponível nas lojas físicas Oakley e nos sites de ambas as marcas.