Portugal Fashion vai invadir o Porto

O Neya Porto Hotel, que pertence à cadeia Neya Hotels, estará entre os palcos desta edição do Portugal Fashion. Conhecido pelo serviço de excelência que oferece aos hóspedes, encontra-se perto das zonas mais atrativas da cidade e conta com uma vista privilegiada para o rio Douro.



Seguindo as normas impostas pela Direção Geral de Saúde, o Portugal Fashion, que celebra 25 anos e acontece de 15 a 17 de outubro, optou por um formato presencial, mas também digital, e os desfiles acontecerão em espaços exteriores, como é o caso do Neya Porto Hotel. A Diretora Comercial do Neya Hotels, Sara Freire, afirma em comunicado de imprensa: "é uma honra e um privilégio estarmos associados a este evento de moda e a tudo o que este representa para o setor, em Portugal e a nível internacional. O Neya Porto Hotel é o espaço ideal para esta colaboração pois além da proximidade à Alfandega do Porto, a cerca de 300 metros, tem um magnífico claustro que reúne as todas as condições para que as apresentações sejam um sucesso e feitas na máxima segurança para todos os participantes."



As apresentações arrancam no Neya Porto Hotel, a dia 15 de outubro, pelas 12h00 com o desfile de Sophia Kah. As restantes apresentações estão marcadas para dia 16: pelas 12h, começa a designer Susana Bettencourt, seguindo-se às 12h30 a marca de joias Together We Stand. No total, o calendário do Portugal Fashion conta com 24 desfiles e performances em localizações como a Alfândega do Porto.

Esta edição conta com designers como a dupla Ernest W. Baker, Alexandra Moura, Alves/Gonçalves, David Catalán, Hugo Costa, Júlio Torcato, Luís Onofre, Maria Gambina, Marques’Almeida, Miguel Vieira, Katty Xiomara ou Sophia Kah.

O público ficou reduzido a 200 profissionais e a aposta no digital aumentou consideravelmente.