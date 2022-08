Dior x Birkenstock. Será este o calçado da rentrée?

A semana de moda masculina de Paris viu desfilar no início de 2022 a mítica casa francesa Dior ao lado da icónica marca alemã Birkenstock, na que se espera ser uma da colaborações mais marcantes do próximo inverno. Deixando de lado as prováveis baixas temperaturas que reinam durante os meses mais frios do ano, as mules e as sandálias revelaram-se os sapatos tendência da seguinte temporada.

Os três modelos disponíveis: a sandália Milano e as mules Tokio (lisa ou bordada) Foto: D.R

Mules Tokio bordadas no desfile Dior Homme Inverno 2022/23 Foto: D.R

Mules Tokio em feltro de lã, cortiça e borracha, €960, Dior by Birkenstock em Dior.com Foto: D.R

A reinterpretação dos dois modelos históricos, a sandália Milano e a mule Tokio da fabricante germânica, junta os elementos artesanais das duas marcas, tanto nos detalhes de construção como nos bordados inspirados num vestido de alta costura de 1953, desenhado por Christian Dior.

Mules Tokio no desfile Dior Homme Inverno 2022/23 Foto: D.R

Os novos modelos estão disponíveis exclusivamente nas lojas Dior e em Dior.com.

Sandálias Milano em feltro de lã, cortiça e borracha, €960, Dior by Birkenstock em Dior.com Foto: D.R