Próxima compra? Blusão biker, um investimento seguro

O blusão em pele com as linhas dos clássicos dos motards está de volta às tendências e, desde que ganhou popularidade na década de 50 do século passado, a sua utilização é uma afirmação de estilo. No próximo outono volta a ser um dos essenciais no closet da rentrée. Escolha o seu preferido.

Blusão em pele, €1400, Acne Studios Foto: D.R

Blusão em pele, €2990, Alexander McQueen Foto: D.R

Blusão em pele, €2690, Balmain Foto: D.R

Blusão em pele oversized, €4800, Celine Homme em Mr Porter Foto: D.R

Blusão em pele com tachas, €5950, Dolce & Gabbana Foto: D.R

Blusão em pele, €2300, DSquared2 Foto: D.R

Blusão em pele, €269,99, Selected no El Corte Inglés Foto: D.R

Blusão em pele, €330, Guess Foto: D.R

Blusão em pele, €1895, Moschino Foto: D.R

Blusão em pele, €3590, Saint Laurent Foto: D.R