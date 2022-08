/

T-shirts há muitas, e nenhuma destas é branca

As inspirações para as t-shirts desta temporada são várias - enquanto umas apelam ao sentido de humor com frases e desenhos, outras recriam os 'letterings' e imagens de outros tempos musicais, sem esquecer a tendência que recupera os logótipos universitários, adaptando-se assim a todo o tipo de looks e personalidades.