Artesanato grego na Fashion Clinic da Comporta

A Zeus+Dione reinventou o artesanato grego dando-lhe um twist contemporâneo Foto: DR

Há coisas que, simplemente, jogam bem umas com as outras. São conjugações naturais. Sol vai bem com mar. Verão vai bem com cores alegres. Artesanato vai bem com férias. E aOnde é que estamos a querer chegar com isto? À marcaque ficou conhecida por revitalizar e redefinir ocombinando a tradição com os gostos atuais. E agora vem dar-se a conhecer ao público português com umaque estará disponível até ao início de junho e que é, lá está, uma parceira natural.diretora de moda da Fashion Clinic, explica o motivo desta ligação com a marca grega: "O mood do cliente Fashion Clinic Comporta é completamente diferente do de uma loja de cidade, e o nosso objetivo é oferecer uma seleção exclusiva, criteriosamente editada, reforçando a identidade daA forma como a Zeus+Dione se dedica à preservação da artesanalidade grega, de uma forma absolutamente contemporânea, conecta na perfeição com a nossa missão de trazer ao nosso públicoPor seu lado,uma das fundadoras da Zeus+Dione, sublinha o seu entusiasmo com esta oportunidade de interagir com o público português: "Não se trata apenas de apresentar a coleção mais recente, mas de um convite para as pessoas se aproximarem da filosofia e do ADN da nossa marca. [...] Estamos ansiosos por partilhar a nossa paixão pelo artesanato grego, umae pela nossa aposta na sustentabilidade."Esta parceria inscreve-se numa prática regular de pop-ups na Fashion Clinic da Comporta e que Maria Pimentel explica estar relacionado com a "missão de proporcionar uma experiência de compra única e sofisticada, mas adaptada aoE que diz estar em sintonia com as novas tendências de retalho, onde a experiência em loja física tem de acrescentar valor, para além de oferecer produto. O objetivo, acrescenta a diretora de moda, "é proporcionar uma experiência única aos nossos clientes, apresentandonum espaço diferente a cada visita, com uma curadoria única."